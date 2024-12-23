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ТАСС

Глава "Севмаша" сообщил, что свыше 1.5 тыс. специалистов пополнили штат

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Здание АО «Производственное объединение «Севмаш» в Северодвинске, где состоялся спуск на воду атомной подводной лодки «Белгород»
Здание АО «Производственное объединение «Севмаш» в Северодвинске, где состоялся спуск на воду атомной подводной лодки «Белгород».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Всего на предприятии работает более 28 тыс. человек, уточнил глава Михаил Будниченко

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Штат предприятия Объединенной судостроительной корпорации "Севмаш" в течение года пополнили более 1,5 тыс. специалистов. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава завода Михаил Будниченко в день 85-летнего юбилея верфи.

"Сегодня на "Севмаше" работает более 28 тыс. человек. В этом году штат предприятия пополнили более 1,5 тыс. человек. Если смотреть в динамике, то за последние 10 лет численность трудового коллектива выросла на 27%. Основной штат - специалисты и рабочие с многолетним стажем в судостроении. Средний возраст - 40 лет. Несколько лет подряд мы вели широкую кампанию по набору кадров, сейчас такой глобальной проблемы нет - сформирован основной кадровый состав предприятия для выполнения задач по ГОЗ (гособоронзаказу - прим. ТАСС). Но набор работников продолжаем по необходимым для нас специальностям", - сказал Будниченко.

Глава "Севмаша" отметил, что на северодвинское предприятие приезжают люди из различных регионов России по программам мобильности трудовых ресурсов. Более 70% военнослужащих, окончивших базовые учебные заведения завода, возвращаются на предприятие.

По словам Будниченко, для сотрудников завода ведется строительство жилого комплекса "Корабел" из четырех домов. В этом году сдано в эксплуатацию первое жилое здание на 83 квартиры. В 2026 году завод приступит к созданию крупнейшего в области 50-метрового плавательного бассейна. Идет работа над созданием информационно-технологического и профориентационного центра "Погружение".

"Все это дает нам надежду на то, что эти подростки и молодые люди в будущем вольются в нашу большую судостроительную семью", - заключил Будниченко. 

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