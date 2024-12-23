Глава "Севмаша" Будниченко: задач много, и это только радует - Интервью ТАСС

Флагман отечественного кораблестроения — Северное машиностроительное предприятие ("Севмаш") Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) — 21 декабря отмечает юбилей: 85-ю годовщину со дня начала производственной деятельности. Генеральный директор северодвинской верфи Герой Труда Михаил Будниченко рассказал в интервью ТАСС о выполнении заданий государственного оборонного заказа в юбилейном году, планах по сдаче подводных атомоходов и о работах по модернизации тяжелого атомного крейсера проекта 11442М, а также обновлении производственных мощностей завода, решении кадровых и социальных задач.

— Михаил Анатольевич, с какими результатами "Севмаш" завершает юбилейный 2024 год? Удалось ли предприятию выполнить задания государственного оборонного заказа в полном объеме?

— Этот год для "Севмаша" действительно юбилейный. 21 декабря нашему предприятию, крупнейшему в Объединенной судостроительной корпорации и в целом во всей отрасли, исполняется 85 лет. Основанный в 1939 году, завод прошел долгий путь становления и развития. За это время наше предприятие стало флагманом российского судостроения, символом надежности и профессионализма.

За 85 лет со стапелей "Севмаша" сошло 140 атомных подводных лодок, только за последние 12 лет завод передал ВМФ 12 АПЛ четвертого поколения

Этот год, как и предыдущие, был для нас напряженным и плодотворным. Есть достижения на всех направлениях — от производства до социальной сферы. В соответствии с графиками, согласованными с Минобороны России, АПЛ "Архангельск" и "Князь Пожарский" отработали программу испытаний во время летней навигации. Отмечу, что "Князь Пожарский" в этом году был выведен из эллинга и впервые вышел в море. "Архангельск" выведен из эллинга в 2023 году, в этом — успешно завершил все этапы испытаний, готовим корабль к передаче Военно-морскому флоту. Продолжаем работы на крейсере проекта 11442М. В рамках госконтрактов проводим сервисное обслуживание атомных подводных лодок в местах их базирования, несем гарантийные обязательства на корабли нашей постройки и комплексы вооружения.

— Какие корабли и объекты планирует сдать "Севмаш" в 2025 году?

— В рамках производственной программы на 2025 год — сдача заказов по линии ГОЗ, гражданского судостроения, объектов социальной сферы. Задач много, и это только радует. Коллектив нацелен на их выполнение.

— Какими характеристиками обладают атомные подводные крейсеры "Князь Пожарский" и "Архангельск"? Отличаются ли они чем-нибудь от предыдущих атомоходов своего класса?

— АПЛ "Князь Пожарский" и "Архангельск" — серийные корабли. Крейсер проекта "Борей-А" — четвертый в линейке, ракетоносец проекта "Ясень-М" — третий. Как известно, кардинальных отличий между кораблями одной серии нет. Но надо учитывать, что в процессе строительства некоторые улучшения могут вноситься по требованию заказчика. Многоцелевые и стратегические корабли четвертого поколения (к которым относятся АПЛ проектов "Борей-А" и "Ясень-М" — прим. ТАСС) превосходят корабли третьего поколения по многим параметрам. Они оснащены современными комплексами вооружения, имеют новые качества по таким характеристикам, как физические поля, маневренность и т.д. При строительстве современных АПЛ применяются передовые технические решения науки и производства. На АПЛ четвертого поколения решена важнейшая государственная задача — обеспечена технологическая независимость российского подводного кораблестроения. Наши корабли полностью оснащены отечественным оборудованием.

— Когда будет завершен стапельный период строительства атомного подводного крейсера "Дмитрий Донской"?

— Крейсер "Дмитрий Донской" строится в соответствии с графиком, согласованным с Минобороны России. Стапельный период пятого серийного корабля проекта "Борей-А" будет завершен после того, как мы достроим корабль в цехе, проведем гидравлические испытания и подготовим АПЛ к выводу.

— Известно, что на стапелях предприятия строятся два ракетоносца с княжескими именами. Планируется ли дальнейшая закладка атомоходов? Имеет ли "Севмаш" технологические возможности для строительства новой серии ракетоносцев?

— Количество заказов, которые планируются к закладке, находится в компетенции Министерства обороны России. Что касается технологических возможностей, то сегодня наше предприятие является одним их самых оснащенных в России для создания кораблей этого класса. И мы не стоим на месте — в последнее десятилетие в рамках программы модернизации и технического перевооружения ОСК в этом направлении на заводе проводится большая работа.

— В последнее время почти ничего не слышно о ходе работ по модернизации и ремонту тяжелых надводных кораблей. Как идут дела на атомном ракетоносце "Адмирал Нахимов"?

— Ремонт и модернизация такого крупного по своему водоизмещению крейсера относятся к категории повышенной сложности. В работах задействовано более 2 тыс. человек, а также десятки контрагентских организаций. В процессе модернизации корабля внедряются новые технологические и инновационные решения. По всем вопросам идет постоянное взаимодействие Главного командования ВМФ с Объединенной судостроительной корпорацией и "Севмашем". Работы ведутся в соответствии с генеральным графиком. Корабль будет передан ВМФ в обозначенные контрактом с Министерством обороны России сроки.

— Способен ли "Севмаш" так же ритмично, как и военно-морские, выполнять в условиях санкционного давления наукоемкие гражданские проекты?

— Безусловно, мы выполняем свои обязательства в сроки, обозначенные контрактами. В рамках доковой программы Объединенной судостроительной корпорации в этом году построили и передали 35-му судоремонтному заводу ОСК батопорт проекта 1418. Полный объем документации — рабочей конструкторской, приемо-сдаточной, эксплуатационной — выпущен силами нашего проектно-конструкторского бюро. В рамках этой же программы ведем строительство плавучего дока "Сухона". Он будет задействован в производственных мероприятиях "Севмаша". Полный комплект рабочей конструкторской документации разрабатывает ПКБ "Севмаш". Проектант — конструкторское бюро ОСК "Алмаз". Исполнитель контракта — АО "Севмаш-шельф".

Продолжаем строительство уникального объекта — обитаемого подводного аппарата для компании "Газпром трансгаз Санкт-Петербург". Россия никогда раньше не делала таких изделий, и это будет еще один вклад "Севмаша" в выпуск гражданской продукции

В сфере производства судовых подшипников работаем со многими предприятиями страны. Но в первую очередь настроены на кооперацию в контуре ОСК, так как необходимо поддерживать темпы строительства тех заказов, которые строятся на заводах корпорации. Пример такого взаимодействия — изготовление подшипников для ледоколов, которые строятся на Балтийском заводе ОСК. В сжатые сроки мы спроектировали и организовали специальный участок с установкой на нем дополнительной печи для крупногабаритных подшипников. Была разработана технология изготовления этих изделий на площадях двух механических цехов. Первый комплект из трех главных упорных подшипников на ледокол "Чукотка" мы изготовили и передали заказчику в установленный срок. В этом году заключили договор на изготовление еще двух комплектов главных упорных подшипников для универсальных атомных ледоколов "Ленинград" и "Сталинград". До 2030 года у нас в работе контракты на изготовление упорных, опорных и дейдвудных подшипников валопроводов для фрегатов, корветов и других кораблей ВМФ, строящихся на верфях ОСК. Выпускаем судовую арматуру, гидрооборудование, амортизаторы, фильтры, полуфабрикаты металлургического производства, судовую мебель, флюсы для сварочных электродов по договорам с другими отечественными предприятиями. Работаем и в части импортозамещения — в этом году заключен рамочный договор c Архангельским целлюлозно-бумажным комбинатом на изготовление запасных частей и специализированного оборудования.

— 85 лет — возраст более чем солидный, как для человека, так и для завода. Знаем, что модернизация "Севмаша" ведется уже не первый год, но успеваете ли обновлять мощности предприятия, работающего с предельной нагрузкой?

— Успеваем. Безусловно, непросто вести эти работы в условиях действующего производства, но все намеченные планы выполняем. В рамках государственной программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса", реализуемой при участии Минпромторга и ОСК, обновляются цеха, закупается новая техника, оборудование, созданы специализированные производства по изготовлению, испытанию и достройке АПЛ четвертого и будущих поколений. В этом году приступили к серьезному мероприятию по техническому перевооружению стенда безобмоточного размагничивания. Для выполнения этой задачи мы вкладываем и собственные средства завода. На темпы модернизации накладывают отпечаток санкционные условия, но тем не менее работа ведется. К примеру, в этом году выполнен второй этап техперевооружения механомонтажного производства, обновления объектов энергоснабжения и транспортной системы в двух эллингах. Закончены первый этап реконструкции объектов энергообеспечения и работы по модернизации неметаллического производства. Еще до завершения всех мероприятий "Севмаш" можно считать одной из самых современных верфей России с колоссальными судостроительными возможностями.

— Уже не секрет, что в настоящее время все промышленные и особенно оборонные предприятия страны испытывают серьезный дефицит в квалифицированных кадрах. "Севмаш" всегда уделял внимание этой проблеме, но удается ли заводу сегодня в кадровой сфере держаться на плаву?

— Стараемся не допускать провалов в кадровой политике. Сегодня на "Севмаше" работает более 28 тыс. человек. В этом году штат предприятия пополнили более 1,5 тыс. человек.

Если смотреть в динамике, то за последние десять лет численность трудового коллектива выросла на 27%. Основной штат — специалисты и рабочие с многолетним стажем в судостроении. Средний возраст — 40 лет. Несколько лет подряд мы вели широкую кампанию по набору кадров, сейчас такой глобальной проблемы нет — сформирован основной кадровый состав предприятия для выполнения задач по ГОЗ. Но набор работников продолжаем по необходимым для нас специальностям

На "Севмаш" приезжают люди из различных регионов России по программам мобильности трудовых ресурсов. Приходят ребята после службы в научно-производственных ротах — более 70% военнослужащих, окончивших наши базовые учебные заведения, возвращаются на предприятие. Работаем над тем, чтобы и выпускники северодвинских школ не уезжали из города, оставались у нас, после вуза приходили на завод. Поэтому широким фронтом ведем профориентационную работу в детских садах, школах, средних и высших учебных заведениях. Организовываем профильные смены во Всероссийском детском центре "Орленок", ежегодную судостроительную олимпиаду, в которой участвуют дети со всей страны, развиваем инженерные классы в школе №20 Северодвинска.

Ведем обучение студентов по целевым договорам в различных вузах России. В рамках работы с университетами в этом году трудоустроены 35 выпускников. Всего за последние пять лет по этому направлению на предприятие принято 379 молодых специалистов. Ежегодно студенты проходят практику на "Севмаше". В этом году 277 ребят из 25 вузов постигали азы профессии на нашем заводе. Все это дает нам надежду на то, что эти подростки и молодые люди в будущем вольются в нашу большую судостроительную семью.

— Что может предложить потенциальным сотрудникам "Севмаш" для работы в ваших суровых широтах?

— Прежде всего, достойную зарплату и работу, которой можно гордиться. Кроме того, продолжаем собственную жилищную программу для работников предприятия. Она реализуется с 2012 года, сдано девять домов. Сейчас ведем строительство целого жилого комплекса "Корабел" из четырех домов. В этом году сдадим в эксплуатацию первое жилое здание на 83 квартиры. Программа очень востребована у наших сотрудников, будем продолжать работать в этом направлении.

У "Севмаша" один из лучших социальных пакетов в отрасли

Нам удалось сохранить многоуровневую социальную базу: работают санаторий-профилакторий, южные здравницы в Евпатории и Адлере, Дом корабела, Дом техники, ресторан "Волна" и кафе ДИТР. На спортсооружениях физкультурно-оздоровительного комплекса ведутся оздоровительные занятия и соревнования. Во взаимодействии с администрацией Северодвинска в этом году завершили строительство крытой ледовой арены на стадионе "Север", а в 2026 году приступим к созданию крупнейшего в области 50-метрового плавательного бассейна. Работаем еще над одним перспективным и очень интересным объектом — информационно-технологическим и профориентационным центром "Погружение". Не забываем о нашей истории — древнейшем Николо-Корельском монастыре, от стен которого и пошло строительство нашего завода. В этом году совместно с благотворительным фондом по восстановлению монастыря начали работы по реставрации храмового комплекса. Выполнили первоочередные противоаварийные работы, инженерные изыскания по геодезии и геологии. Впереди еще много работы. Уверен, реализация всех этих социально значимых мероприятий положительно влияет на привлекательность работы на "Севмаше".