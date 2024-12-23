Стала известна модель атаковавших Казань дронов

Shot: ВСУ применили для атаки на Казань дроны «Лютый»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили для атаки на Казань дроны «Лютый». Об этом сообщает Shot.

Как уточняет издание, беспилотники сделаны по прототипу «PD-2».

Ранее сообщалось, что утром 21 декабря дроны ВСУ ударили по ЖК «Лазурные небеса», ЖК «Манхэттен». Обломки одного из дронов упали на крышу пятиэтажки.

Власти Казани сообщили, что результате атаки дронов начались пожары в домах Советского, Кировского и Приволжского районов. На месте происшествия работают оперативные службы.