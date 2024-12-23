Атомный крейсер "Князь Пожарский" выполняет программу испытаний в море

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения модифицированного проекта 09552 (шифр "Борей-А") К-555 "Князь Пожарский" (заводской номер 208) - пятый корабль модифицированного типа "Борей-А" и восьмой корабль типа "Борей" в целом - при возвращении в Северодвинск с очередного этапа испытаний, 14.10.2024.

Судно в 2024 году впервые вышел в море, сообщил глава предприятия Объединенной судостроительной корпорации "Севмаш" Михаил Будниченко

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (АРПКСН) "Князь Пожарский" проекта 955А (шифр "Борей-А") отрабатывает программу ходовых испытаний в море. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава предприятия Объединенной судостроительной корпорации "Севмаш" Михаил Будниченко в день 85-летнего юбилея завода.

"В соответствии с графиками, согласованными с Минобороны России, АПЛ "Архангельск" и "Князь Пожарский" отработали программу испытаний во время летней навигации. Отмечу, что "Князь Пожарский" в этом году был выведен из эллинга и впервые вышел в море", - сказал Будниченко.

Накануне главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев, поздравляя в Северодвинске "Севмаш" с 85-летием, сообщил, что атомный подводный крейсер "Князь Пожарский" находится на этапе испытаний и вскоре пополнит состав подводных сил флота.

АРПКСН "Князь Пожарский" - восьмой в серии атомоходов "Борей/Борей-А". Каждый из кораблей этой серии несет по 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава" с разделяющимися головными частями индивидуального наведения разработки Московского института теплотехники.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.