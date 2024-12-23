Атомоход проекта "Борей-А" "Дмитрий Донской" готовят к выводу из эллинга

Он строится в соответствии с графиком, согласованным с Министерством обороны, уточнил глава предприятия "Севмаш" Михаил Будниченко

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Пятый серийный атомный подводный ракетный крейсер проекта 955А "Борей-А" "Дмитрий Донской", строящийся на предприятии Объединенной судостроительной корпорации "Севмаш", готовят к выводу из эллинга и спуску на воду. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава предприятия "Севмаш" Михаил Будниченко в день 85-летнего юбилея предприятия.

"Крейсер "Дмитрий Донской" строится в соответствии с графиком, согласованным с Министерством обороны России. Стапельный период пятого серийного корабля проекта "Борей-А" будет завершен после того, как мы достроим корабль в цехе, проведем гидравлические испытания и подготовим АПЛ к выводу", - сказал Будниченко.

Атомный крейсер модернизированного проекта 955А "Борей-А "Дмитрий Донской" заложен на предприятии "Севмаш" 23 августа 2021 года. Контракт на его строительство был заключен в 2020 году. Сдача крейсера, служба которого предполагается в составе Северного флота, запланирована на конец 2026 года.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.