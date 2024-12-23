Атомная подлодка «Архангельск» завершила испытания и готовится к передаче в ВМФ

Новейшая многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Архангельск» проекта 885М (шифр «Ясень-М») завершила все испытания и готовится к передаче в состав Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом 21 декабря сообщил глава предприятия Объединенной судостроительной корпорации «Севмаш» Михаил Будниченко.

По его словам, программу испытаний во время летней навигации АПЛ «Архангельск» и «Князь Пожарский» выполнили в соответствии с графиками, которые были согласованы с Минобороны РФ.

«АПЛ «Архангельск» выведен из эллинга в 2023 году, в этом — успешно завершил все этапы испытаний, готовим корабль к передаче ВМФ», — сказал он в интервью ТАСС.

Накануне главком ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев сообщал, что обе АПЛ будут переданы ВМФ в скором времени. При этом он уточнил, что необходимость иметь подобные суда во флоте продиктована потребностью в эффективном и современном оружии, которое как раз и несут стратегические и многоцелевые АПЛ.

Американский журнал The National Interest (TNI) 8 декабря обратил внимание, что западные страны напрасно недооценивают АПЛ проекта 885М («Ясень-М»), поскольку они способны преодолевать большие расстояния, оставаясь совершенно незаметными. Они могут нести гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон», которые способны преодолеть любые системы противоракетной обороны (ПРО) и нанести «разрушение почти библейского уровня».