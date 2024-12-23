Войти
Военное обозрение

Немецкие дальнобойные ракеты Taurus смогут нести не только истребители Tornado

340
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В рамках нового многомиллиардного пакета финансирования бундесвера предусматривается сохранение в строю одного из наиболее грозных средств поражения немецкой оборонки – дальнобойных ракет Taurus.

Как указывается в издании Die Welt, эти крылатые дозвуковые ракеты с дальностью полёта свыше 500 км планируется оставить на вооружении ВВС до 2045 года. Для этого они пройдут дефектовку, ремонт и модернизацию «с учётом растущих требований к современным системам вооружения» [возможно, речь идёт о большей устойчивости к воздействию средств РЭБ].

По оценкам, сегодня в немецком арсенале насчитывается более 600 ракет Taurus, которые кроме дальнобойности отличаются от других европейских аналогов тяжёлой боевой частью, вес которой составляет 480 кг (ВВ – 100 кг) при общей массе 1,4 тонны. Данные характеристики позволяют поражать стратегически важные объекты в глубине территории противника.

Источник изображения: topwar.ru

Киевский режим уже долгое время настаивает на их передаче ВСУ, однако немецкие власти пока что не соглашаются.

Неофициально сообщалось, что боеголовка Taurus может оказаться эффективной при атаке на Крымский мост, а Германия просто не желает «переходить черту», передавая чрезвычайно ценное оружие

- говорится в немецкой прессе.

Как утверждают источники в бундесвере, около половины арсенала этих ракет могут оказаться небоеготовыми. Возможно, что именно это обстоятельство сдерживало Берлин от их передачи украинской армии. Однако после их восстановления все сомнения будут сняты, полагают в немецкой прессе.

В настоящее время в люфтваффе нести Taurus могут только истребители Tornado. Как указывается в издании Hartpunkt, на днях было принято решение об их интеграции к 2028-2029 годам с самолётом Eurofighter, также состоящим на вооружении ВВС Германии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Продукция
EF-2000
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.12 17:28
  • 6593
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.12 13:40
  • 8549
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 23.12 13:31
  • 67
Уроки Сирии
  • 23.12 11:47
  • 2
Россия готова к дуэли "Орешника" и западных ПВО - Путин
  • 23.12 04:01
  • 1
Китайский флот нарастил количество установок вертикального пуска ракет до 50% от имеющихся в ВМС США
  • 23.12 03:15
  • 1
Ответ на "«Прототип бомбардировщика ПАК-ДА может быть близок к завершению»: британский министр оценил состояние стратегической авиации РФ"
  • 23.12 01:25
  • 1
Путин заявил, что уберег Россию, как просил Ельцин
  • 23.12 01:20
  • 1
Путин: бездействие РФ в 2022 году стало бы преступлением в отношении народа
  • 23.12 00:05
  • 0
Ответ на "В «Ростехе» рассказали о высокой оценке ЦРУ технических возможностей танка Т-34"
  • 22.12 21:34
  • 0
Ответ на "Военный эксперт рассказал о преимуществах российских танков перед западными"
  • 22.12 20:01
  • 3
Еще немного в тему о танках (конечно, не без повторений :))
  • 22.12 07:45
  • 1
Китай показал запуск гиперзвуковых беспилотников с борта воздушных носителей
  • 22.12 03:15
  • 1
Немного о терминах.
  • 21.12 20:11
  • 2756
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.12 13:42
  • 1
Израиль нанес массированные авиаудары по Йемену