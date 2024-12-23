Источник изображения: topwar.ru

В рамках нового многомиллиардного пакета финансирования бундесвера предусматривается сохранение в строю одного из наиболее грозных средств поражения немецкой оборонки – дальнобойных ракет Taurus.

Как указывается в издании Die Welt, эти крылатые дозвуковые ракеты с дальностью полёта свыше 500 км планируется оставить на вооружении ВВС до 2045 года. Для этого они пройдут дефектовку, ремонт и модернизацию «с учётом растущих требований к современным системам вооружения» [возможно, речь идёт о большей устойчивости к воздействию средств РЭБ].

По оценкам, сегодня в немецком арсенале насчитывается более 600 ракет Taurus, которые кроме дальнобойности отличаются от других европейских аналогов тяжёлой боевой частью, вес которой составляет 480 кг (ВВ – 100 кг) при общей массе 1,4 тонны. Данные характеристики позволяют поражать стратегически важные объекты в глубине территории противника.

Источник изображения: topwar.ru

Киевский режим уже долгое время настаивает на их передаче ВСУ, однако немецкие власти пока что не соглашаются.

Неофициально сообщалось, что боеголовка Taurus может оказаться эффективной при атаке на Крымский мост, а Германия просто не желает «переходить черту», передавая чрезвычайно ценное оружие

- говорится в немецкой прессе.

Как утверждают источники в бундесвере, около половины арсенала этих ракет могут оказаться небоеготовыми. Возможно, что именно это обстоятельство сдерживало Берлин от их передачи украинской армии. Однако после их восстановления все сомнения будут сняты, полагают в немецкой прессе.

В настоящее время в люфтваффе нести Taurus могут только истребители Tornado. Как указывается в издании Hartpunkt, на днях было принято решение об их интеграции к 2028-2029 годам с самолётом Eurofighter, также состоящим на вооружении ВВС Германии.