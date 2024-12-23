Немецкие дальнобойные ракеты Taurus смогут нести не только истребители Tornado

Источник изображения: topwar.ru
В рамках нового многомиллиардного пакета финансирования бундесвера предусматривается сохранение в строю одного из наиболее грозных средств поражения немецкой оборонки – дальнобойных ракет Taurus.
Как указывается в издании Die Welt, эти крылатые дозвуковые ракеты с дальностью полёта свыше 500 км планируется оставить на вооружении ВВС до 2045 года. Для этого они пройдут дефектовку, ремонт и модернизацию «с учётом растущих требований к современным системам вооружения» [возможно, речь идёт о большей устойчивости к воздействию средств РЭБ].
По оценкам, сегодня в немецком арсенале насчитывается более 600 ракет Taurus, которые кроме дальнобойности отличаются от других европейских аналогов тяжёлой боевой частью, вес которой составляет 480 кг (ВВ – 100 кг) при общей массе 1,4 тонны. Данные характеристики позволяют поражать стратегически важные объекты в глубине территории противника.
Источник изображения: topwar.ru
Киевский режим уже долгое время настаивает на их передаче ВСУ, однако немецкие власти пока что не соглашаются.
- говорится в немецкой прессе.
Как утверждают источники в бундесвере, около половины арсенала этих ракет могут оказаться небоеготовыми. Возможно, что именно это обстоятельство сдерживало Берлин от их передачи украинской армии. Однако после их восстановления все сомнения будут сняты, полагают в немецкой прессе.
В настоящее время в люфтваффе нести Taurus могут только истребители Tornado. Как указывается в издании Hartpunkt, на днях было принято решение об их интеграции к 2028-2029 годам с самолётом Eurofighter, также состоящим на вооружении ВВС Германии.