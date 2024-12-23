«Армией командую я и сержант!»

Как бойцы группировки «Центр» готовятся к штурмовым действиям

Противник, стараясь сдержать наших бойцов, меняет тактику действий — всё чаще опирается в обороне на беспилотную авиацию. К этому важно подготовить и наших солдат. «Известия» увидели, как тренируют штурмовиков горного подразделения группировки «Центр», выяснили, зачем повышать психологическую устойчивость и почему у боя в замкнутых пространствах свои правила.

Как обучаются боям в замкнутом пространстве

На подъезде к стрельбищу уже слышны выстрелы. Из окна машины можно увидеть имитацию зданий, где бойцы отрабатывают заданные упражнения под руководством инструкторов.

До СВО подобные задачи чаще встречались в полицейских и антитеррористических подразделениях или у армейских разведчиков. Инструкторы и опытные бойцы шутят между собой, что упражнения, отрабатываемые сегодня, больше похожи на подготовку для отрядов СОБР, чем для пехоты.

Подойдя ближе, видно, как, чередуя огонь из автомата и броски гранат, военнослужащие один за другим проходят «килл-хаус». Так называют подобные макеты. Все действия максимально приближены к боевой обстановке.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Так, старший лейтенант Стефан Сазонов, командир штурмовой роты горного подразделения группировки «Центр» и один из руководителей занятий, бежит рядом с обучаемым. По пути дает ему вводные, на некоторых укрытиях ведет огонь, имитируя действия второго номера при штурме.

Тактика ВСУ в обороне в 2024 году

— В современных реалиях самое сложное — это дойти до линии соприкосновения. Обучить подчиненных стрельбе и рассказать о тактике боя не так сложно. А научить, как дойти до цели, когда идешь под FPV-дронами, тяжело. Надо рассказать и показать этот момент. Когда ты вместе с ними двигаешься, они идут вперед, — рассказал старший лейтенант.

Одно из самых важных изменений последнего года — смена тактики у противника в обороне.

Солдат ВСУ Источник изображения: Фото: REUTERS/UKRAINIAN ARMED FORCES

Ранее ВСУ использовали большое количество кассетных снарядов. То есть после успешного штурма их позиций они наносили по пытающимся закрепиться российским бойцам массированные удары кассетами по заранее пристрелянным координатам. Именно закрепление после успешного штурма часто становилось проблемой. В нынешних же условиях большей проблемой является выход на рубеж атаки.

— Я рассказываю солдатам, что движение — жизнь. Сейчас мы начали трехдневные выходы делать на полигоне, применяем дроны для обучения. Летаем над бойцами, заходим как на цель, чтобы они понимали, как увернуться, куда отпрыгнуть. Так же и со сбросами с дронов, — поделился Стефан Сазонов.

На кого равняются бойцы СВО

Сам офицер уже третий год находится в зоне СВО и неоднократно сталкивался с дронами противника. Но, к счастью, ни разу не был ранен, по его словам, благодаря скорости реакции. До СВО старший лейтенант служил в разведывательных подразделениях и на военной базе в Таджикистане. После четырехлетнего перерыва в военной службе в начале СВО пришел добровольцем.

Благодаря своему большому боевому опыту старший лейтенант также знает, как действовать в прямом контактном бою. Ведь противник иногда может демонстрировать стойкость, что необходимо учитывать при подготовке штурмовых действий. Нередки случаи, когда командование оставляет украинских боевиков оборонять обреченные позиции, обещая им в будущем эвакуацию или ротацию или угрожая на случай сдачи в плен.

— В современных условиях ротные или взводные действия в штурме, как правило, неактуальны. Двигаться вообще лучше по одному. Даже в двойке двигаться не стоит, а по одному и проходимость лучше, и выживаемость больше, — объясняет Стефан Сазонов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Сегодня, по опыту штурмовых боев, система подготовки меняется. Гораздо больше внимания уделяется индивидуальным навыкам, психологической устойчивости, ближнему бою в замкнутых пространствах. От навыков и решительности каждого зависит успех на поле боя, как объясняют опытные инструкторы.

— Армией командую я и сержант! — напоминает старший лейтенант Сазонов фразу, приписываемую маршалу Жукову, одному из тех, кого называет образцом в военной службе. Сегодня, когда большая часть боев ведется малыми группами, по мнению нашего собеседника, эта мысль актуальнее, чем когда-либо.

В качестве же командира роты образцом для себя Стефан Сазонов называет героя первой чеченской кампании майора Алексея Ефентьева, ставшего известным под позывным Гюрза, командира «бешеной» роты (разведывательной роты 166-й ОМСБр).

Дмитрий Астрахань