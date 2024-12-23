«Спасибо Америке за Abrams»: украинские танкисты нахваливают устойчивость ОБТ к атакам дронов

Источник изображения: topwar.ru

На днях российские военные выложили в сеть кадры поражения FPV-дроном, управляемым по оптоволоконному кабелю, танка M1A1 Abrams, состоящего на вооружении ВСУ, в районе Новоивановки Курской области. Первым ударом, который пришёлся по моторному отсеку, машина была обездвижена, в то время как по результатам второго прилёта на её борту возник пожар.

Как утверждается в польском издании Defence24, командир этого танка из 47-й бригады ВСУ успешно эвакуировался с подбитого ОБТ и заявил, что техника в тот раз выдержала как минимум 6 атак. Её боевая устойчивость позволила спастись всему экипажу.

В течение двух-трёх минут по обездвиженной машине ударили 4-6 российских дронов. Ни одному из беспилотников не удалось пробить её броню, экипаж выбрался и добрался до своих позиций. Спасибо Америке за Abrams

- заявил командир танка.

По его словам, успешное противодействие дронам стало возможным благодаря доработкам, внесённым самими украинцами:

Мы сами разработали защитную систему с использованием блоков ДЗ, основываясь на опыте предыдущих ударов. Благодаря этому уникальному методу бронирования мы выжили и находимся в безопасности.

Как он утверждает, танк ещё пригоден для ремонта, но, учитывая расположение линии фронта, машина, скорее всего, перейдёт в руки русских.

Источник изображения: topwar.ru

Возможно, что этот материал потешит самолюбие польских военных, так как они сделали ставку на Abrams как «эталон западного танкостроения», закупая, впрочем, параллельно южнокорейские K2 и модернизируя Leopard 2. Однако нахваливание американского ОБТ не устранит того факта, что в подавляющем большинстве случаев уничтожение любой техники, даже небронированной, требует нанесения нескольких ударов FPV-дронами.

Так, на днях российские военные показали кадры минирования с борта БПЛА одного из участков движения вражеских машин в районе Купянска. На заграждение из мин ПТМ-1Г нарвались Т-80, БМП-1У «Шквал» и пикап украинских войск. По всем подорвавшимся машинам наносились многочисленные удары FPV-дронами, прежде чем они были уничтожены.

Таким образом, результативность таких атак зависит от множества факторов и утверждения о том, что Abrams способен лучше других танков выдерживать удары FPV-дронами, вызывают большие сомнения. При этом следует отметить, что российские бойцы, стремясь уничтожить вражескую технику, не скупятся на дроны, что может говорить о насыщении боевыми беспилотниками фронта или по крайней мере отдельных подразделений ВС РФ.