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На проходящей в Ханое оборонной выставке Иран представил баллистическую ракету BM-300 класса «земля-земля» собственной разработки, предназначенную для нанесения высокоточных ударов по наземным целям.

Оперативно-тактическая ракета установлена на шасси грузовика 6x6. За кабиной экипажа находится пост дистанционного управления, возможно, защищённый бронёй. В задней части платформы размещена пусковая установка, снаряжённая одной ракетой.

BM-300 – это одноступенчатая твердотопливная баллистическая ракета, предназначенная для поражения критически важных объектов инфраструктуры, таких как КП, ракетные базы, склады боеприпасов и взлётные площадки. Она обладает дальностью действия от 150 до 300 км и ЭПР менее 35 м и, как утверждает разработчик, представляет собой мощное сочетание дальности, мобильности и точности.

BM-300 является частью обширной программы Ирана по модернизации ракетных войск. За последнее десятилетие Тегеран разработал целый ряд баллистических ракет, в том числе Fateh-110, Qiam-1 и Khorramshahr. Теперь к этому арсеналу прибавилось ещё одно изделие.

Демонстрация BM-300 на международной выставке предполагает стремление Ирана занять свою нишу на мировом рынке вооружений.