Войти
Военное обозрение

Иран представил баллистическую ракету BM-300 класса «земля-земля»

350
0
0

Источник изображения: topwar.ru

На проходящей в Ханое оборонной выставке Иран представил баллистическую ракету BM-300 класса «земля-земля» собственной разработки, предназначенную для нанесения высокоточных ударов по наземным целям.

Оперативно-тактическая ракета установлена на шасси грузовика 6x6. За кабиной экипажа находится пост дистанционного управления, возможно, защищённый бронёй. В задней части платформы размещена пусковая установка, снаряжённая одной ракетой.

BM-300 – это одноступенчатая твердотопливная баллистическая ракета, предназначенная для поражения критически важных объектов инфраструктуры, таких как КП, ракетные базы, склады боеприпасов и взлётные площадки. Она обладает дальностью действия от 150 до 300 км и ЭПР менее 35 м и, как утверждает разработчик, представляет собой мощное сочетание дальности, мобильности и точности.

BM-300 является частью обширной программы Ирана по модернизации ракетных войск. За последнее десятилетие Тегеран разработал целый ряд баллистических ракет, в том числе Fateh-110, Qiam-1 и Khorramshahr. Теперь к этому арсеналу прибавилось ещё одно изделие.

Демонстрация BM-300 на международной выставке предполагает стремление Ирана занять свою нишу на мировом рынке вооружений.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Иран
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.12 17:28
  • 6593
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.12 13:40
  • 8549
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 23.12 13:31
  • 67
Уроки Сирии
  • 23.12 11:47
  • 2
Россия готова к дуэли "Орешника" и западных ПВО - Путин
  • 23.12 04:01
  • 1
Китайский флот нарастил количество установок вертикального пуска ракет до 50% от имеющихся в ВМС США
  • 23.12 03:15
  • 1
Ответ на "«Прототип бомбардировщика ПАК-ДА может быть близок к завершению»: британский министр оценил состояние стратегической авиации РФ"
  • 23.12 01:25
  • 1
Путин заявил, что уберег Россию, как просил Ельцин
  • 23.12 01:20
  • 1
Путин: бездействие РФ в 2022 году стало бы преступлением в отношении народа
  • 23.12 00:05
  • 0
Ответ на "В «Ростехе» рассказали о высокой оценке ЦРУ технических возможностей танка Т-34"
  • 22.12 21:34
  • 0
Ответ на "Военный эксперт рассказал о преимуществах российских танков перед западными"
  • 22.12 20:01
  • 3
Еще немного в тему о танках (конечно, не без повторений :))
  • 22.12 07:45
  • 1
Китай показал запуск гиперзвуковых беспилотников с борта воздушных носителей
  • 22.12 03:15
  • 1
Немного о терминах.
  • 21.12 20:11
  • 2756
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.12 13:42
  • 1
Израиль нанес массированные авиаудары по Йемену