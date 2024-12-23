FT: команда Трампа заявила ЕС, что США планируют продолжать помощь Киеву

Избранный президент США также потребует от НАТО повышения оборонных трат до уровня в 5% от их ВВП, сообщили собеседники издания

ЛОНДОН, 20 декабря. /ТАСС/. Собеседники FT утверждают, что избранный президент США Дональд Трамп намерен продолжать оказание военной помощи Украине, несмотря на заявления, которые он делал в ходе своей предвыборной кампании.

По их словам, Трамп намерен активно обеспечивать Киев оружием после того, как горячая фаза конфликта будет завершена, чтобы гарантировать "мир с помощью силы". При этом он по-прежнему стремится к скорейшему прекращению вооруженного противостояния и считает, что Украина никогда не станет страной НАТО.

По данным издания, Трамп также потребует от НАТО повышения оборонных трат до уровня в 5% от их ВВП.