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Военное обозрение

«Он не военачальник»: министр ВВС США отверг идею Маска о доминировании беспилотников

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Совместный полёт «верного ведомого» XQ-58A Valkyrie с американским истребителем
Совместный полёт «верного ведомого» XQ-58A Valkyrie с американским истребителем.
Источник изображения: topwar.ru

Уходящий в отставку министр ВВС США Фрэнк Кендалл отверг идею Илона Маска о грядущем доминировании беспилотников в воздушной войне.

В ноябре Маск заявил, что «пилотируемые истребители устарели в эпоху дронов», и назвал тех, кто создаёт такие самолёты, как F-35, «недалёкими людьми». Кендалл решил осадить своего оппонента, который в администрации Дональда Трампа займётся пересмотром федеральных расходов, в том числе оборонных:

Я очень уважаю Маска как инженера. Но он не военачальник, и я думаю, что ему нужно немного побольше узнать о военном деле, прежде чем делать такие громкие заявления.

По мнению Кендалла, идея Маска о беспилотных ВВС не будет реализована ещё много лет из-за отсутствия необходимых технологий:

Я могу представить, что в какой-то момент это произойдёт, не через столетия, скорее через десятилетия. Но мы пока что не находимся в этой точке, и пройдёт ещё какое-то время, прежде чем мы окажемся там.

По его словам, ВВС США стремительно движутся к внедрению автономных БПЛА, известных как «верные ведомые», которые будут работать в паре с истребителями F-35A. Но от самолётов с экипажем пока нельзя отказываться, так как человек необходим хотя бы как находящийся поблизости «боевой менеджер».

Кендалл пояснил, что американские пилоты уже начинают учиться командовать большим количеством БПЛА на тренажёрах, продолжая управлять при этом собственным самолётом.

Он считает, что военным следует продолжать закупать F-35, который он назвал «самой современной системой, которая постоянно модернизируется» и пользуется большим спросом у союзников по всему миру. Всего ВВС планируют закупить 1763 F-35.

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Страны
США
Продукция
F-35
F-35A
Персоны
Илон Маск
Трамп Дональд
Проекты
БПЛА
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