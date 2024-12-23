«Вся эта матчасть сдержит Россию»: Германия закупает на миллиарды технику для армии, авиации и флота

Германия встала на путь масштабной модернизации войск: бюджетный комитет парламента ФРГ на днях одобрил 38 заявок Минобороны на закупку матчасти общей стоимостью около €21 млрд.

Как указывается в немецком издании Hartpunkt, все основные фракции бундестага поддержали выделение столь колоссальной суммы – ХДС, СДПГ, «зелёные» и СвДП.

В число новых закупок вошло приобретение следующей матчасти: для армии – 300 военных лёгких грузовиков повышенной проходимости для замены Wolf, 185 небронированных грузовиков на 15 т и 164 на 5 т, 98 небронированных и 121 бронированный грузовик на 15 т со сменным погрузочным оборудованием, 25 тыс. очков ночного видения, 65 бронированных КШМ DINGO 2 A4.1, РСЗО PULS [израильской разработки], КАЗ для БМП Puma [видимо, также израильские Trophy, производимые по лицензии в ЕС], новая форма, тепловизоры с обнаружением целей на дистанции до 2 тыс. м, гранаты DM51, 1147 средств радиосвязи SVFuA и 12 тыс. других командных радиоустройств D-LBO, 24 центра обработки данных GMN 1 LK1.2 vRz.

БМП Puma. Источник: topwar.ru

Для авиации и ПВО – новая ИНС и запчасти для вертолётов NH90, системы ИК-противодействия для 6 ВТС C-130J и 3 Airbus A350-900, разработка РЛС ESCAN Mk1 для истребителя Eurofighter, закупка 120 ЗУР LFK PAC-3 и 128 ЗУР PAC-3 MSE для ЗРК Patriot, 16 комплектов для переоборудования ПУ Patriot PAC-3 MSE, модернизация 3 КП системы управления ВВС (FüSys LuSK), закупка РЛС космического наблюдения (WRÜbwR), модернизация КР «воздух-поверхность» Taurus.

Для флота – 4 дополнительные подлодки типа 212 CD, разработка проекта фрегата ПВО с Aegis F127 следующего поколения, разработка ЗУР IDAS для подлодок U212A, закупка ЗУР Evolved Seasparrow Missile Block 2 для фрегатов F124/F126.

Всё это оборудование необходимо для существенного усиления боевой мощи бундесвера. Эта матчасть позволит сдержать наступательный потенциал России

- заявили в Минобороны.

Стоимость и перечень всего этого оборудования выглядят внушительно, однако интерес вызывает только приобретение израильских РСЗО PULS и КАЗ Trophy для БМП Puma, модернизация зенитного комплекса Patriot, улучшение крылатых ракет Taurus и закупка новых субмарин. Однако следует учитывать, что, хотя это и крупнейший пакет закупок, но он не первый и не последний, учитывая воинственный настрой как отдельно Германии, так и подавляющего числа европейских стран в целом.