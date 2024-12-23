Войти
Военное обозрение

«Вся эта матчасть сдержит Россию»: Германия закупает на миллиарды технику для армии, авиации и флота

378
0
0
Крылатая ракета Taurus
Крылатая ракета Taurus.
Источник изображения: topwar.ru

Германия встала на путь масштабной модернизации войск: бюджетный комитет парламента ФРГ на днях одобрил 38 заявок Минобороны на закупку матчасти общей стоимостью около €21 млрд.

Как указывается в немецком издании Hartpunkt, все основные фракции бундестага поддержали выделение столь колоссальной суммы – ХДС, СДПГ, «зелёные» и СвДП.

В число новых закупок вошло приобретение следующей матчасти: для армии – 300 военных лёгких грузовиков повышенной проходимости для замены Wolf, 185 небронированных грузовиков на 15 т и 164 на 5 т, 98 небронированных и 121 бронированный грузовик на 15 т со сменным погрузочным оборудованием, 25 тыс. очков ночного видения, 65 бронированных КШМ DINGO 2 A4.1, РСЗО PULS [израильской разработки], КАЗ для БМП Puma [видимо, также израильские Trophy, производимые по лицензии в ЕС], новая форма, тепловизоры с обнаружением целей на дистанции до 2 тыс. м, гранаты DM51, 1147 средств радиосвязи SVFuA и 12 тыс. других командных радиоустройств D-LBO, 24 центра обработки данных GMN 1 LK1.2 vRz.


БМП Puma.
Источник: topwar.ru

Для авиации и ПВО – новая ИНС и запчасти для вертолётов NH90, системы ИК-противодействия для 6 ВТС C-130J и 3 Airbus A350-900, разработка РЛС ESCAN Mk1 для истребителя Eurofighter, закупка 120 ЗУР LFK PAC-3 и 128 ЗУР PAC-3 MSE для ЗРК Patriot, 16 комплектов для переоборудования ПУ Patriot PAC-3 MSE, модернизация 3 КП системы управления ВВС (FüSys LuSK), закупка РЛС космического наблюдения (WRÜbwR), модернизация КР «воздух-поверхность» Taurus.

Для флота – 4 дополнительные подлодки типа 212 CD, разработка проекта фрегата ПВО с Aegis F127 следующего поколения, разработка ЗУР IDAS для подлодок U212A, закупка ЗУР Evolved Seasparrow Missile Block 2 для фрегатов F124/F126.

Всё это оборудование необходимо для существенного усиления боевой мощи бундесвера. Эта матчасть позволит сдержать наступательный потенциал России

- заявили в Минобороны.

Стоимость и перечень всего этого оборудования выглядят внушительно, однако интерес вызывает только приобретение израильских РСЗО PULS и КАЗ Trophy для БМП Puma, модернизация зенитного комплекса Patriot, улучшение крылатых ракет Taurus и закупка новых субмарин. Однако следует учитывать, что, хотя это и крупнейший пакет закупок, но он не первый и не последний, учитывая воинственный настрой как отдельно Германии, так и подавляющего числа европейских стран в целом.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Продукция
C-130
EF-2000
NH90
Patriot ЗРК
А350
Иджис
Компании
Airbus
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.12 17:28
  • 6593
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.12 13:40
  • 8549
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 23.12 13:31
  • 67
Уроки Сирии
  • 23.12 11:47
  • 2
Россия готова к дуэли "Орешника" и западных ПВО - Путин
  • 23.12 04:01
  • 1
Китайский флот нарастил количество установок вертикального пуска ракет до 50% от имеющихся в ВМС США
  • 23.12 03:15
  • 1
Ответ на "«Прототип бомбардировщика ПАК-ДА может быть близок к завершению»: британский министр оценил состояние стратегической авиации РФ"
  • 23.12 01:25
  • 1
Путин заявил, что уберег Россию, как просил Ельцин
  • 23.12 01:20
  • 1
Путин: бездействие РФ в 2022 году стало бы преступлением в отношении народа
  • 23.12 00:05
  • 0
Ответ на "В «Ростехе» рассказали о высокой оценке ЦРУ технических возможностей танка Т-34"
  • 22.12 21:34
  • 0
Ответ на "Военный эксперт рассказал о преимуществах российских танков перед западными"
  • 22.12 20:01
  • 3
Еще немного в тему о танках (конечно, не без повторений :))
  • 22.12 07:45
  • 1
Китай показал запуск гиперзвуковых беспилотников с борта воздушных носителей
  • 22.12 03:15
  • 1
Немного о терминах.
  • 21.12 20:11
  • 2756
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.12 13:42
  • 1
Израиль нанес массированные авиаудары по Йемену