В ФРГ число отказавшихся от военной службы выросло в 12 раз

По данным газеты Bild, это вызывает большие проблемы в Бундесвере и может быть связано с опасением в перспективе попасть "на российско-украинский фронт"

БЕРЛИН, 20 декабря. /ТАСС/. Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) испытывает большие проблемы в связи с ростом числа лиц, отказывающихся от несения военной службы, что может быть связано с опасением в перспективе попасть "на российско-украинский фронт". Об этом пишет газета Bild.

По ее информации, число отказавшихся от военной службы резко увеличилось с начала в феврале 2022 года специальной военной операции России на Украине. Только в этом году по состоянию на конец октября таковых насчитывалось 2 468, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее (1 609), и в 12 раз больше, чем в 2021 году (209). Заявления о нежелании служить поступали как от гражданских, так и военнослужащих Бундесвера и резервистов.

Согласно данным Минобороны ФРГ, в текущем году от службы отказались 136 активных солдат, 840 резервистов и 1 492 гражданских. Bild отметила, что это происходит в то время, когда обороноспособность Германии важна как никогда прежде. В Минобороны заявили изданию, что Бундесвер находится "в конкурентной борьбе за лучшие таланты", и признали, что ситуация с безопасностью может влиять на число отказывающихся от службы лиц.