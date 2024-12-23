На МКС может появиться система переработки пластика для 3D-печати

Такую инициативу обсудили представители Ракетно-космической корпорации "Энергия", Центра подготовки космонавтов и центра технологий материалов "Сколтеха"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Прибор, перерабатывающий пластиковые отходы 3D-печати в материал для новых изделий, может появиться на борту Международной космической станции (МКС) к лету 2027 года. Такую инициативу обсудили представители Ракетно-космической корпорации "Энергия" (РКК, входит в Роскосмос), Центра подготовки космонавтов (ЦПК, также входит в госкорпорацию) и центра технологий материалов "Сколтеха" во время его осмотра, передает корреспондент ТАСС.

Стороны выразили намерение реализовать совместную целевую работу, получившую название "Возрождение", однако подчеркнули, что пока есть нерешенные вопросы. "Была проведена оценка возможных технологических рисков, в принципе сейчас эти риски сняты. Мы понимаем технологическую реализуемость задачи и видим, что в течение двух лет сможем создать два рабочих образца устройства для переработки филамента (пластиковой нити, расходного материала для 3D-печати)", - рассказал ТАСС директор центра технологий материалов "Сколтеха" Иван Сергеичев.

Сегодня на МКС функционирует 3D-принтер, доставленный на станцию в июне 2022 года. Катушки с филаментом для него доставляются на орбиту при помощи транспортных грузовых кораблей "Прогресс". По словам Сергеичева, "Прогрессы" можно загружать вдвое меньшим количеством филамента, если на борту станции перерабатывать ненужные, поврежденные или пробные изделия. "Я думаю, как минимум вполовину мы можем сократить объем доставки филамента за счет переработки", - сказал он, при этом отметив, что один и тот же пластик можно перерабатывать до четырех раз.

Как подчеркнул в беседе с ТАСС советник генерального директора РКК "Энергия" Александр Чернявский, прибор должен быть доставлен на орбиту не позже, чем через два с половиной года. "Мы запланировали выведение и начало работы не позже середины 2027 года", - сказал он. Чернявский подчеркнул, что даже если Россия не станет продлевать свое участие в проекте МКС дальше 2028 года, прибор за год сможет отработать важную технологию, и его доработанный собрат отправится уже на перспективную Российскую орбитальную станцию.