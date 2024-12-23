Войти
Lenta.ru

Названо количество построенных при помощи «Рубина» подлодок

295
0
0
Фото: Смольский Сергей / ТАСС
Фото: Смольский Сергей / ТАСС.

ЦКБ «Рубин»: конструкторы предприятия обеспечили строительство 1072 подлодок

Конструкторы Центрального конструкторского бюро (ЦКБ) «Рубин» за более чем 100 лет работы обеспечили строительство 1072 подлодок. Количество построенных при помощи предприятия подлодок назвали в пресс-службе ЦКБ, передает РИА Новости.

Отмечается, что 22 декабря ЦКБ (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) отмечает 124-летие.

«За это время бюро спроектировало и обеспечило строительство 1072 подводных лодок, в том числе 956 — в интересах Военно-морского флота СССР и России», — говорится в сообщении.

В частности, специалисты «Рубина» разработали проект стратегических атомных подводных лодок 955 «Борей», а также дизель-электрических 877 «Палтус» и 677 «Лада».

В августе генеральный директор ЦКБ «Рубин» Игорь Вильнит сообщил, что российская стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) пятого поколения появится к 2040-му году. Он отметил, предвестниками новой АПЛ являются автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) «Суррогат» и проект субмарины «Арктур».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
ЦКБ МТ Рубин
Проекты
877 Палтус
955 Борей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.12 17:28
  • 6593
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.12 13:40
  • 8549
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 23.12 13:31
  • 67
Уроки Сирии
  • 23.12 11:47
  • 2
Россия готова к дуэли "Орешника" и западных ПВО - Путин
  • 23.12 04:01
  • 1
Китайский флот нарастил количество установок вертикального пуска ракет до 50% от имеющихся в ВМС США
  • 23.12 03:15
  • 1
Ответ на "«Прототип бомбардировщика ПАК-ДА может быть близок к завершению»: британский министр оценил состояние стратегической авиации РФ"
  • 23.12 01:25
  • 1
Путин заявил, что уберег Россию, как просил Ельцин
  • 23.12 01:20
  • 1
Путин: бездействие РФ в 2022 году стало бы преступлением в отношении народа
  • 23.12 00:05
  • 0
Ответ на "В «Ростехе» рассказали о высокой оценке ЦРУ технических возможностей танка Т-34"
  • 22.12 21:34
  • 0
Ответ на "Военный эксперт рассказал о преимуществах российских танков перед западными"
  • 22.12 20:01
  • 3
Еще немного в тему о танках (конечно, не без повторений :))
  • 22.12 07:45
  • 1
Китай показал запуск гиперзвуковых беспилотников с борта воздушных носителей
  • 22.12 03:15
  • 1
Немного о терминах.
  • 21.12 20:11
  • 2756
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.12 13:42
  • 1
Израиль нанес массированные авиаудары по Йемену