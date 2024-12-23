Названо количество построенных при помощи «Рубина» подлодок

ЦКБ «Рубин»: конструкторы предприятия обеспечили строительство 1072 подлодок

Конструкторы Центрального конструкторского бюро (ЦКБ) «Рубин» за более чем 100 лет работы обеспечили строительство 1072 подлодок. Количество построенных при помощи предприятия подлодок назвали в пресс-службе ЦКБ, передает РИА Новости.

Отмечается, что 22 декабря ЦКБ (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) отмечает 124-летие.

«За это время бюро спроектировало и обеспечило строительство 1072 подводных лодок, в том числе 956 — в интересах Военно-морского флота СССР и России», — говорится в сообщении.

В частности, специалисты «Рубина» разработали проект стратегических атомных подводных лодок 955 «Борей», а также дизель-электрических 877 «Палтус» и 677 «Лада».

В августе генеральный директор ЦКБ «Рубин» Игорь Вильнит сообщил, что российская стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) пятого поколения появится к 2040-му году. Он отметил, предвестниками новой АПЛ являются автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) «Суррогат» и проект субмарины «Арктур».