«Севмаш» подготовится к выпуску подлодок пятого поколения

«Севмаш» начал подготовку к выпуску атомных подлодок пятого поколения

Предприятие «Севмаш» начало подготовку к выпуску атомных подводных лодок (АПЛ) пятого поколения. Для этого обновляют цеха и внедряют новое оборудование, сообщил генеральный директор предприятия Михаил Будниченко в интервью РИА Новости.

«Обновление цехов, поставка новой техники и оборудования, создание специализированных производств для строительства и испытаний АПЛ четвертого поколения и подготовка к созданию будущих поколений подводных атомоходов ведется по государственной программе "Развитие оборонно-промышленного комплекса", реализуемой при участии Минпромторга России и Объединенной судостроительной корпорации», — сказал он.

Сейчас предприятие выпускает АПЛ четвертого поколения проектов 955А «Борей-А» и 885М «Ясень-М». «Бореи» являются носителями баллистических ракет, а «Ясени» — крылатых.

В августе генеральный директор Центрального конструкторского бюро «Рубин» Игорь Вильнит назвал автономный необитаемый подводный аппарат «Суррогат» и проект субмарины «Арктур» предвестниками стратегической АПЛ пятого поколения.