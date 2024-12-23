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Военное обозрение

США удвоили численность своих войск в Сирии до свержения Башара Асада

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Источник изображения: topwar.ru

На протяжении многих лет Пентагон заявлял о том, что количество американских войск в Сирии ограничено 900 чел. Однако, как выяснилось, их контингент в этой стране был существенно увеличен - более чем в два раза - в преддверии свержения власти президента САР Башара Асада.

Только сегодня я узнал, что на самом деле в Сирии располагается примерно 2 тыс. военнослужащих США

- заявил пресс-секретарь Минобороны Пэт (Патрик) Райдер.

Как указывается в издании Defense News, он не смог объяснить, откуда прибыли войска, какие подразделения были переброшены и какова их конкретная задача кроме того, что она касается борьбы с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация).

На вопросы журналистов о причине сокрытия информации о переброске дополнительных войск в Сирию, Райдер ответил, что это было вызвано соображениями безопасности.

Со своей стороны отметим, что усиление американского контингента в САР в преддверии падения власти Асада может, как минимум, говорить о том, что Пентагон знал о готовящемся наступлении джихадистов и собирался нарастить войска для их последующего развёртывания на новых объектах в Сирии, в том числе которые ранее занимали российские миротворцы.

Таким образом, уничтожение власти Асада представляло собой тщательно срежиссированную операцию с участием многих сторон, возможно, и из окружения бывшего президента САР.

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Страны
Россия
Сирия
США
Персоны
Башар Асад
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