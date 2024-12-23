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Военное обозрение

С ценой ниже французского Rafale: в индийской прессе сообщается о возможности закупки истребителя Су-57

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Источник изображения: topwar.ru

ВВС Индии, постепенно выводя из эксплуатации устаревшие типы истребителей, столкнулись с серьёзным сокращением парка самолётов – ниже минимально необходимой, согласно военной доктрине, штатной численности в 42 эскадрильи.

Как указывается в издании IDRW, приобретение истребителя 5-го поколения, такого как Су-57Э, может стать временной мерой, пока не созреет индийская программа AMCA, предусматривающая создание национального аналога.

В кулуарах ожидаемого в начале 2025 года визита Владимира Путина в Индию Россия планирует предложить сделку по продаже Су-57Э

- отмечается в издании.

По словам автора, предполагаемую закупку Су-57 можно рассматривать как возобновление совместной работы, проводившейся в рамках программы создания нового истребителя FGFA, из которого вышел Нью-Дели (фактически к 2016 году), и Москва в итоге сама разработала Су-57:

Проект FGFA подвергся критике со стороны Индии за задержки, перерасход средств и опасения по поводу того, действительно ли платформа соответствует стандартам 5-го поколения.

Неназванные чиновники из РФ указали изданию, что Москва готова предложить Нью-Дели 60-70 самолётов Су-57Э.

Источник изображения: topwar.ru

Россия, вероятнее всего, установит цену на Су-57Э значительно ниже, чем на французский Dassault Rafale, двухмоторный истребитель, который Индия уже приняла на вооружение. Такая коммерческая стратегия может сделать Су-57Э привлекательным вариантом для оборонного бюджета страны

- говорится в прессе.

Как отмечает автор, машины, предлагаемые Индии, будут оснащены передовыми силовыми установками АЛ-51Ф:

Это настоящие двигатели 5-го поколения, повышающие тягу, экономию топлива и малозаметность.

По его словам, Россия наращивает свои производственные мощности, стремясь увеличить ежегодный выпуск Су-57 с 15 до 25 единиц в ближайшие годы, что позволит ускорить поставки для нужд Нью-Дели.

Также сообщается, что парламент Индии предложил правительству рассмотреть возможность немедленного приобретения современных истребителей 5-го поколения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
FGFA
Rafale
ПАК ФА
Компании
Dassault
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Истребитель 5 поколения
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