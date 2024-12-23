Шольц объявил о поставке Украине системы ПВО IRIS-T

Канцлер Германии подчеркнул, что поддержка Киева должна быть организована таким образом, чтобы она не привела к эскалации конфликта

БЕРЛИН, 20 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о поставке Украине еще одной системы ПВО IRIS-T.

Шольц напомнил, что в целом объем поддержки Берлином Киева составляет €37 млрд. При этом он добавил, что Украина может и дальше рассчитывать на поддержку Германии. "То, что сейчас происходит, - это еще одна система IRIS-T. Я думаю, сегодня [будет поставлена]. И еще больше зенитных самоходных установок Gepard, которые мы предоставим со всеми боеприпасами, производство которых мы возобновили", - приводит слова Шольца пресс-служба правительства Германии.

В то же время канцлер ФРГ вновь подчеркнул, что поддержка Украины должна быть организована таким образом, чтобы она не привела к эскалации конфликта, "к войне между Россией и НАТО". "Это тоже очень ясно", - констатировал Шольц.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год на военную поддержку Украины Германия должна выделить около €4 млрд, что в два раза меньше, чем в 2024 году. Однако бюджет еще до сих пор не утвержден Бундестагом.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит ход специальной военной операции.