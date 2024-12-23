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Военное обозрение

Преемник истребителя Gripen: Швеция разрабатывает самолёт нового поколения

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Источник изображения: topwar.ru

Концепт нового истребителя Saab

Шведский концерн Saab ведёт подготовительные работы по созданию истребителя нового поколения в качестве преемника JAS 39 Gripen, замена которого планируется примерно к 2050 году.

Как указывается в издании SVT Nyheter, компания намерена разработать целую линейку новых аппаратов, которые будут действовать совместно, – недорогой дозвуковой беспилотник массой менее 1 тонны, сверхзвуковой БПЛА весом более 5 т, дозвуковой дрон массой менее 5 т и новый пилотируемый истребитель. Все они будут оснащены ИИ, смогут проводить сетевые операции и будут обладать малозаметностью.

Перспективный истребитель сохранит ключевые элементы Gripen, включая двигатель, системы управления и авионику, но при этом получит более незаметный планер (за счёт использования радиопоглощающих материалов и аэродинамических характеристик), новую цифровую инфраструктуру, усовершенствованные системы связи и интеграцию с ИИ. В новой конструкции не будет воздухозаборников.

Ему будут придаваться дроны, которые смогут служить в качестве ложных целей, вести разведку и наносить точные удары в условиях повышенного риска. В Saab заявили, что некоторые платформы можно будет использовать в качестве расходного материала.

Saab представила «концепцию боевого самолёта будущего» (KFS) в середине 2023 года. Она предусматривает создание до 2030 года демонстрационных образцов как пилотируемых, так и беспилотных систем. В марте 2024 года, Минобороны Швеции заключило с компанией контракт на проведение концептуальных исследований.

Швеция придерживается независимого подхода к обороне, в то время как другие страны Северной Европы (Финляндия, Норвегия и Дания) закупили истребители F-35 американского производства. Стратегия ПВО предусматривает наличие 6 эскадрилий, оснащённых JAS 39 Gripen. В период с 2025 по 2030 год истребительная авиация должна получить возможность наносить дальнобойные удары и активного применения беспилотников.

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Страны
Дания
Норвегия
США
Финляндия
Швеция
Продукция
F-35
Gripen NG
Проекты
AI
БПЛА
Истребитель 5 поколения
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