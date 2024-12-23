Словакия приняла решение о покупке дополнительных вертолетов "Блэк Хок"

ЦАМТО, 20 декабря. По итогам проведенной оценки власти Словакии приняли решение о закупке для ВС страны 12 многоцелевых вертолетов UH-60 "Блэк Хок", сообщил заместитель премьер-министра и министр обороны Словакии Роберт Калиняк.

В настоящее время ВС Словакии уже эксплуатируют флот из девяти вертолетов UH-60M.

По мнению экспертов Defense News, данный шаг может побудить Украину усилить лоббирование в Вашингтоне передачи Киеву 12 ударных вертолетов AH-1Z "Вайпер", от поставки которых Братислава отказалась.

Как сообщал ЦАМТО, США недавно представили Словакии два обновленных предложения на поставку 12 ударных вертолетов AH-1Z "Вайпер" и 12 модернизированных многоцелевых вертолетов UH-60 "Блэк Хок". Стоимость 12 модернизированных "Блэк Хок" без вооружения составила около 150 млн. евро (158 млн. долл.). Аналогичное количество восстановленных вертолетов "Вайпер" оценивалось в сумму около 550 млн. евро. Срок эксплуатации предложенных многоцелевых машин составляет около 15-20 лет, ударных вертолетов – около 10 лет.

В июле 2024 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Словакии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 12 ударных вертолетов AH-1Z "Вайпер", сопутствующего оборудования и услуг на сумму до 600 млн. долл.

Стоимость обновленного предложения по AH-1Z существенно выросла по сравнению с предложением, представленным США предыдущему словацкому правительству, которое с учетом программ помощи, оценивалось в 340 млн. долл. Скидка объяснялась необходимостью продажи вертолетов, предназначавшихся Пакистану, контракт с которым был аннулирован. Тем не менее, пришедшее к власти в октябре 2023 года правительство Роберта Фицо долго колебалось с принятием оферты.

Недавно высокопоставленный источник Defense News в ВПК США сообщил, что Украина запросила у Вашингтона вертолеты AH-1Z около 20 месяцев назад, и отказ от них Словакии, вероятно, еще больше усилит лоббирование Киевом поставки этой техники ВСУ.