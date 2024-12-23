Войти
ЦАМТО

На Балтийском заводе ОСК заложили многофункциональное судно "Владимир Воробьев"

318
0
0
Судно атомно-технологического обслуживания проекта 22770
Рендерное изображение перспективного многофункционального судна атомно-технологического обслуживания проекта 22770.
Источник изображения: АО "ЦКБ "Айсберг"

ЦАМТО, 20 декабря. На стапеле Балтийского завода ОСК состоялась церемония закладки многофункционального судна атомно-технологического обслуживания (МСАТО) "Владимир Воробьев" проекта 22770.

Судно будет выполнять полный комплекс работ по перезарядке ядерных энергетических установок атомных ледоколов.

МСАТО предназначено для выгрузки отработанного ядерного топлива из реакторных установок судов, загрузки свежего ядерного топлива, выдержки отработавших тепловыделяющих сборок с целью снижения остаточного тепловыделения и ряда других технологических операций.

"ОСК строит для Росатома широкую линейку судов для работы в Арктической зоне. Это и такой значимый для страны проект как плавучий энергоблок "Академик Ломоносов", уже обеспечивающий электроэнергией и теплом потребителей в Певеке. И серия ледоколов проекта 22220, три из которых работают на Севморпути, один готовится к передаче, еще два находятся на разных этапах строительства. Сегодня Балтийский завод ОСК приступает к реализации важнейшего проекта для обеспечения атомного ледокольного флота – строительству судна "Владимир Воробьев". Балтийцы обладают уникальным опытом и компетенциями, которые позволят им, не сбавляя темпов строительства серии атомоходов, успешно справиться и с этой задачей", – отметил генеральный директор ОСК Андрей Пучков.

Контракт на строительство МСАТО подписали в мае 2023 года Балтийский завод ОСК и предприятие госкорпорации "Росатом" – "Атомфлот". Проект разработан ЦКБ "Айсберг".

В настоящее время работы по перезарядке реакторов атомных ледоколов предыдущих поколений обеспечивает плавтехбаза "Имандра" (судно введено в эксплуатацию в 1980 г.).

Проектные характеристики судна: длина – 158,8 м, ширина – 26 м, осадка – 7,5 м, мощность ГЭУ – 9,28 МВт (на валах), водоизмещение – 22661 т, скорость – 12 узлов, ледовый класс – Arc5.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
ОСК
Росатом
Проекты
Арктика
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.12 17:28
  • 6593
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.12 13:40
  • 8549
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 23.12 13:31
  • 67
Уроки Сирии
  • 23.12 11:47
  • 2
Россия готова к дуэли "Орешника" и западных ПВО - Путин
  • 23.12 04:01
  • 1
Китайский флот нарастил количество установок вертикального пуска ракет до 50% от имеющихся в ВМС США
  • 23.12 03:15
  • 1
Ответ на "«Прототип бомбардировщика ПАК-ДА может быть близок к завершению»: британский министр оценил состояние стратегической авиации РФ"
  • 23.12 01:25
  • 1
Путин заявил, что уберег Россию, как просил Ельцин
  • 23.12 01:20
  • 1
Путин: бездействие РФ в 2022 году стало бы преступлением в отношении народа
  • 23.12 00:05
  • 0
Ответ на "В «Ростехе» рассказали о высокой оценке ЦРУ технических возможностей танка Т-34"
  • 22.12 21:34
  • 0
Ответ на "Военный эксперт рассказал о преимуществах российских танков перед западными"
  • 22.12 20:01
  • 3
Еще немного в тему о танках (конечно, не без повторений :))
  • 22.12 07:45
  • 1
Китай показал запуск гиперзвуковых беспилотников с борта воздушных носителей
  • 22.12 03:15
  • 1
Немного о терминах.
  • 21.12 20:11
  • 2756
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.12 13:42
  • 1
Израиль нанес массированные авиаудары по Йемену