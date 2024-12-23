На Балтийском заводе ОСК заложили многофункциональное судно "Владимир Воробьев"

ЦАМТО, 20 декабря. На стапеле Балтийского завода ОСК состоялась церемония закладки многофункционального судна атомно-технологического обслуживания (МСАТО) "Владимир Воробьев" проекта 22770.

Судно будет выполнять полный комплекс работ по перезарядке ядерных энергетических установок атомных ледоколов.

МСАТО предназначено для выгрузки отработанного ядерного топлива из реакторных установок судов, загрузки свежего ядерного топлива, выдержки отработавших тепловыделяющих сборок с целью снижения остаточного тепловыделения и ряда других технологических операций.

"ОСК строит для Росатома широкую линейку судов для работы в Арктической зоне. Это и такой значимый для страны проект как плавучий энергоблок "Академик Ломоносов", уже обеспечивающий электроэнергией и теплом потребителей в Певеке. И серия ледоколов проекта 22220, три из которых работают на Севморпути, один готовится к передаче, еще два находятся на разных этапах строительства. Сегодня Балтийский завод ОСК приступает к реализации важнейшего проекта для обеспечения атомного ледокольного флота – строительству судна "Владимир Воробьев". Балтийцы обладают уникальным опытом и компетенциями, которые позволят им, не сбавляя темпов строительства серии атомоходов, успешно справиться и с этой задачей", – отметил генеральный директор ОСК Андрей Пучков.

Контракт на строительство МСАТО подписали в мае 2023 года Балтийский завод ОСК и предприятие госкорпорации "Росатом" – "Атомфлот". Проект разработан ЦКБ "Айсберг".

В настоящее время работы по перезарядке реакторов атомных ледоколов предыдущих поколений обеспечивает плавтехбаза "Имандра" (судно введено в эксплуатацию в 1980 г.).

Проектные характеристики судна: длина – 158,8 м, ширина – 26 м, осадка – 7,5 м, мощность ГЭУ – 9,28 МВт (на валах), водоизмещение – 22661 т, скорость – 12 узлов, ледовый класс – Arc5.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".