Заложен киль последнего минного тральщика класса "Корморан-2" для ВМС Польши

ЦАМТО, 20 декабря. Агентство вооружений МНО Польши сообщило о состоявшейся 16 декабря на верфи Remontowa Shipbuilding S.A. в Гданьске церемонии закладки киля шестого минного тральщика класса "Корморан-2" (Проект 258) для ВМС Польши.

Тральщик (606) "Чайка" станет третьим кораблем серии, который войдет в боевой состав 12-й эскадры тральщиков 8-й флотилии береговой обороны (Свиноуйсьце).

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2013 года консорциум компаний в составе Remontowa Shipbuilding, PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. и центра исследований и разработок военно-морской техники OBR CTM S.A. (Osrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej) был выбран подрядчиком строительства головного корабля класса "Корморан-2" (Проект 258). Контракт на постройку головного (экспериментального) корабля серии был подписан 23 сентября 2013 года. Он был принят на вооружение ВМС Польши 28 ноября 2017 года и вошел в состав 13-й эскадры тральщиков 8-й флотилии береговой обороны.

В декабре 2017 года Инспекторат вооружений МНО Польши заключил с консорциумом контракт на поставку двух дополнительных тральщиков класса "Корморан-2", а также логистическую поддержку всех трех кораблей серии. Тральщики (602) "Альбатрос" (603) "Мева" вошли в боевой состав ВМС Польши в 2022-2023 гг.

26 июня 2022 года Агентство вооружений МНО Польши подписало с консорциумом контракт на поставку ВМС Польши трех дополнительных минных тральщиков класса "Корморан-2", наряду с пакетами логистической поддержки. Стоимость контракта составляет около 2,5 млрд. злотых. Поставки должны быть выполнены в 2026-2027 гг. Корабли будут переданы 12-й эскадре тральщиков (Свиноуйсьце), входящей в состав 8-й флотилии береговой обороны.

Церемония спуска на воду четвертого тральщика серии, (604) "Яскулка", прошла 26 июня 2024 года. Закладка киля пятого тральщика серии, (605) "Рыбитва", состоялась 20 марта 2024 года, а резка стали для постройки (606) "Чайка" началась в октябре 2024 года.

Корабли класса "Корморан-2" предназначены для поиска, обнаружения, классификации и борьбы с морскими минами, ведения разведки фарватеров, проводки других кораблей через миноопасные акватории, постановки мин и управления дистанционно управляемыми противоминными платформами.