Транспортная компания в Москве оказывает широкий спектр логистических услуг физическим и юридическим лицам по доставке различных крупногабаритных и тяжеловесных устройств по междугородним и международным маршрутам.
Грузоперевозки из Москвы - специализация транспортной компании "БЛЭК".
Стоимость доставки грузов в Москве зависит от факторов, таких как:
- Параметры товара: вес, размер и объем;
- тип транспортного средства, задействованного в перевозке.
- Маршрут доставки;
- Ряд дополнительных услуг: охрана, сопровождение и погрузочно – разгрузочные работы.
ООО ТК «БЛЭК» оказывает полный грузоперевозок в Москву различным компаниям, к которым относятся
Перевозка сборного груза предусматривает сбор товаров с нескольких отправителей в один автомобиль и доставку на склады получателей и имеет ряд преимуществ:
- Заказчик оплачивает только занимаемую площадь кузова его товаром;
- Компанию полностью несет ответсвенность за целостность товара;
- Менеджер от начала и до конца сопровождает перевозку.
Транспортировка генерального груза. Водители компании осуществляют доставку грузов в Москву крупных партий товаров, упакованных в различные биг – беги и другую тару. К перевозимым грузам относят:
- Резинотехнические и латексные изделия;
- Древесный и другой строительный материал;
- Техника на колесном и гусеничном ходу.
Перевозка опасного груза. Для транспортировки опасных грузов по столице, используется специализированный транспорт, который оснащен всем необходимым устройством безопасности, в т.ч. противооткатные упоры, мигалки оранжевого цвета, огнетушитель и аптечка. Кроме того, грузовик, применяемый в доставке опасных веществ обозначен знаком «Опасный груз» и табличкой с указанием информации о классе опаснсоти перевозимых материалов. Вместе с этим в перевозке грузов Москве различных материалов: бензин, керосин, дизельное топливо, биологические материалы и медицинские отходы допускаются водители, прошедшие обучение и имеющие лицензию на такую транспортировку.
В автопарке компании имеются автомобили различных модификаций для перевозки грузов, к которым относят:
- Рефрижератор – поддерживает необходимый режим для перевозимого вещества;
- Автомобиль с откидными бортами позволяет выполнять погрузочно - разгрузочные работы с любой стороны кузова;
Грузовик с тентом защищает перевозимый груз от попадания влаги и прямых солнечных лучей.