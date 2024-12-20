Войти

Цены на грузоперевозки из Москвы

125

Транспортная компания в Москве оказывает широкий спектр логистических услуг физическим и юридическим лицам по доставке различных крупногабаритных и тяжеловесных устройств по междугородним и международным маршрутам.

Грузоперевозки из Москвы - специализация транспортной компании "БЛЭК".

Цены на грузоперевозки из Москвы

Стоимость доставки грузов в Москве зависит от факторов, таких как:

  1. Параметры товара: вес, размер и объем;
  2. тип транспортного средства, задействованного в перевозке.
  3. Маршрут доставки;
  4. Ряд дополнительных услуг: охрана, сопровождение и погрузочно – разгрузочные работы.

ООО ТК «БЛЭК» оказывает полный грузоперевозок в Москву различным компаниям, к которым относятся

Перевозка сборного груза предусматривает сбор товаров с нескольких отправителей в один автомобиль и доставку на склады получателей и имеет ряд преимуществ:

  1. Заказчик оплачивает только занимаемую площадь кузова его товаром;
  2. Компанию полностью несет ответсвенность за целостность товара;
  3. Менеджер от начала и до конца сопровождает перевозку.

Транспортировка генерального груза. Водители компании осуществляют доставку грузов в Москву крупных партий товаров, упакованных в различные биг – беги и другую тару. К перевозимым грузам относят:

  1. Резинотехнические и латексные изделия;
  2. Древесный и другой строительный материал;
  3. Техника на колесном и гусеничном ходу.

Перевозка опасного груза. Для транспортировки опасных грузов по столице, используется специализированный транспорт, который оснащен всем необходимым устройством безопасности, в т.ч. противооткатные упоры, мигалки оранжевого цвета, огнетушитель и аптечка. Кроме того, грузовик, применяемый в доставке опасных веществ обозначен знаком «Опасный груз» и табличкой с указанием информации о классе опаснсоти перевозимых материалов. Вместе с этим в перевозке грузов Москве различных материалов: бензин, керосин, дизельное топливо, биологические материалы и медицинские отходы допускаются водители, прошедшие обучение и имеющие лицензию на такую транспортировку.

В автопарке компании имеются автомобили различных модификаций для перевозки грузов, к которым относят:

  1. Рефрижератор – поддерживает необходимый режим для перевозимого вещества;
  2. Автомобиль с откидными бортами позволяет выполнять погрузочно - разгрузочные работы с любой стороны кузова;

Грузовик с тентом защищает перевозимый груз от попадания влаги и прямых солнечных лучей.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Разное
Транспорт
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.12 17:19
  • 1
РХБЗ: теория или практика
  • 20.12 17:16
  • 6531
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.12 16:07
  • 0
В системе стандартов серии ISO 55000 прошло масштабное обновление в 2024 году
  • 20.12 15:25
  • 52
Уроки Сирии
  • 20.12 09:18
  • 0
Азиатский кейс Беларуси
  • 20.12 08:47
  • 0
Ответ на "В ЦРУ оценили легендарный Т-34. Как принципы производства советского танка влияют на СВО"
  • 20.12 05:07
  • 1
Израиль вынуждает новую Сирию возродить арабское военное искусство
  • 20.12 02:15
  • 0
Немного о терминах.
  • 20.12 00:42
  • 10
«Снизит тягу, но улучшит малозаметность»: в прессе США заметили новейший российский истребитель Су-57 с «плоским» соплом
  • 19.12 23:00
  • 0
Ответ на "Патрушев назвал Арктику ключевым регионом для обеспечения безопасности"
  • 19.12 19:44
  • 1
Военные группировки "Центр" рассказали о модернизации зенитки ЗУ-23
  • 19.12 15:41
  • 8542
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.12 02:33
  • 2
ВКС России получат четыре Ту-160М
  • 19.12 01:38
  • 1
Патрушев назвал Арктику ключевым регионом для обеспечения безопасности
  • 19.12 01:24
  • 1
Подоляк считает, что западные вряд ли появятся на Украине в перспективе