Транспортная компания в Москве оказывает широкий спектр логистических услуг физическим и юридическим лицам по доставке различных крупногабаритных и тяжеловесных устройств по междугородним и международным маршрутам.

Грузоперевозки из Москвы - специализация транспортной компании "БЛЭК".

Стоимость доставки грузов в Москве зависит от факторов, таких как:

Параметры товара: вес, размер и объем; тип транспортного средства, задействованного в перевозке. Маршрут доставки; Ряд дополнительных услуг: охрана, сопровождение и погрузочно – разгрузочные работы.

ООО ТК «БЛЭК» оказывает полный грузоперевозок в Москву различным компаниям, к которым относятся

Перевозка сборного груза предусматривает сбор товаров с нескольких отправителей в один автомобиль и доставку на склады получателей и имеет ряд преимуществ:

Заказчик оплачивает только занимаемую площадь кузова его товаром; Компанию полностью несет ответсвенность за целостность товара; Менеджер от начала и до конца сопровождает перевозку.

Транспортировка генерального груза. Водители компании осуществляют доставку грузов в Москву крупных партий товаров, упакованных в различные биг – беги и другую тару. К перевозимым грузам относят:

Резинотехнические и латексные изделия; Древесный и другой строительный материал; Техника на колесном и гусеничном ходу.

Перевозка опасного груза. Для транспортировки опасных грузов по столице, используется специализированный транспорт, который оснащен всем необходимым устройством безопасности, в т.ч. противооткатные упоры, мигалки оранжевого цвета, огнетушитель и аптечка. Кроме того, грузовик, применяемый в доставке опасных веществ обозначен знаком «Опасный груз» и табличкой с указанием информации о классе опаснсоти перевозимых материалов. Вместе с этим в перевозке грузов Москве различных материалов: бензин, керосин, дизельное топливо, биологические материалы и медицинские отходы допускаются водители, прошедшие обучение и имеющие лицензию на такую транспортировку.

В автопарке компании имеются автомобили различных модификаций для перевозки грузов, к которым относят:

Рефрижератор – поддерживает необходимый режим для перевозимого вещества; Автомобиль с откидными бортами позволяет выполнять погрузочно - разгрузочные работы с любой стороны кузова;

Грузовик с тентом защищает перевозимый груз от попадания влаги и прямых солнечных лучей.