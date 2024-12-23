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ТАСС

На Vietnam Defense Expo показали комплекс "Рубеж-МЭ" и обновленную БМП-3

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Береговой ракетный комплекс "Рубеж-МЭ"
Береговой ракетный комплекс "Рубеж-МЭ".
Источник изображения: © Николай Новичков/ТАСС

Также впервые за рубежом "Рособоронэкспорт" продемонстрировал бронеавтомобиль "Тайфун-К"

ХАНОЙ, 20 декабря. /ТАСС/. Международные премьеры созданного в РФ ракетного комплекса тактического назначения "Рубеж-МЭ" и обновленной БМП-3 состоялись на проходящей в Ханое оборонной выставке Vietnam Defense Expo 2024.

"Береговой ракетный комплекс тактического назначения "Рубеж-МЭ" с ракетой Х-35УЭ впервые был продемонстрирован представителям Военно-морских сил Вьетнама и других стран", - сообщили ТАСС на стенде единой российской экспозиции, организованной "Рособоронэкспортом". "Комплекс вызвал большой интерес", - подтвердил представитель российского спецэкспортера. "Очевидным рыночным преимуществом комплекса является то, что военно-морские силы ряда стран уже хорошо знакомы с ракетами семейства Х-35", - добавил он.

На выставке также состоялась мировая премьера доработанной с учетом опыта применения боевой машины пехоты БМП-3 с комплектом дополнительной защиты, которая может стать незаменимой для вооруженных сил стран Юго-Восточной Азии, считают в "Рособоронэкспорте".

С точки зрения боевого потенциала БМП-3 можно считать лучшей боевой машиной пехоты в мире. Она способна осуществлять движение на плаву и при этом вести стрельбу по наземным и надводным целям. "Это - еще один фактор, делающий БМП-3 незаменимой для Вооруженных сил стран Юго-Восточной Азии, которые омываются морями и обладают разветвленной сетью рек", - отметил представитель российской госкомпании.

Ханойская экспозиция ознаменовалась несколькими премьерами перспективных разработок российского ВПК. Помимо комплекса "Рубеж-МЭ" и обновленной БМП-3, впервые за рубежом "Рособоронэкспорт" продемонстрировал бронеавтомобиль "Тайфун-К" с автоматизированной пусковой установкой противотанкового ракетного комплекса "Корнет". Кроме этого, впервые "Рособоронэкспорт" показал беспилотный комплекс "Ланцет-Э" в полной комплектации: "Изделие 51-Э", "Изделие 52-Э" и разведывательный БПЛА Z-16-Э.

Выставка Vietnam Defense Expo 2024 проходит в военном аэропорту Зялам вьетнамской столицы до 22 декабря. Мероприятие приурочено к 80-й годовщине основания Вьетнамской Народной армии. 

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