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ЦАМТО

ВС Словении получили второй самолет ВТА C-27J "Спартан"

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Транспортный самолет C-27J Spartan
Транспортный самолет C-27J Spartan.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

ЦАМТО, 20 декабря. На словенской авиабазе "Церклье-об-Крки" 17 декабря совершил посадку второй приобретенный для ВС Словении самолет ВТА C-27J "Спартан".

Как сообщило Министерство обороны Словении, в церемонии встречи принял участие глава военного ведомства Словении Борут Сайович и начальник генерального штаба генерал-лейтенант Роберт Главаш.

Самолет войдет в состав 15-й бригады военной авиации и ПВО ВС Словении. Поставка C-27J "Спартан" позволит ВС Словении получить большую независимость при выполнении различных задач, как военных, так и в поддержку гражданских властей.

Как сообщал ЦАМТО, межправительственное соглашение, в рамках которого Словения приобрела самолеты C-27J, 17 ноября 2021 года подписали министр обороны Италии Лоренцо Герини и министр обороны Словении Матей Тонин.

Контракт на поставку первого самолета C-27J "Спартан" для ВВС Словении был заключен с группой Leonardo 30 марта 2022 года. Соглашение также предусматривало поставку дополнительного оборудования для медицинской эвакуации, услуги обучения, интегрированную логистическую поддержку в течение двух лет.

Общая стоимость заказа, включая сам самолет, дополнительные модули (грузовой модуль, пассажирский транспортный модуль, модуль для перевозки инфицированных лиц, модуль для транспортировки легко и тяжелораненых с модулем контроля жизненно важных функций и пожаротушения), запасные части, тренажеры, обучение и материальную поддержку, другое оборудование и услуги, составила около 72 млн. евро.

Подписанное в сентябре 2023 года изменение к контракту на сумму 48,85 млн. евро (52,05 млн. долл.), предусматривало приобретение второго самолета C-27J той же конфигурации с двухлетней гарантией.

С учетом дополнительного наземного оборудования, запасных частей и сопутствующих услуг, общая стоимость приобретения двух самолетов C-27J составляет 128,91 млн. евро (без учета НДС).

Первый из двух заказанных самолетов C-27J группа Leonardo передала Министерству обороны Словении 20 декабря 2023 года.

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Страны
Италия
Словения
Продукция
C-27J
Компании
Leonardo
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