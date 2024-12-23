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ЦАМТО

Rheinmetall поставит десятки тысяч метательных зарядов ВС Украины

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 20 декабря. Немецкая компания Rheinmetall 18 декабря объявила, что заключила с Минобороны Украины контракт на поставку модульных метательных зарядов для 155-мм артиллерийских выстрелов.

Контракт заключен в четвертом квартале 2024 года. Стоимость заказа составляет около 9 млн. евро. Он предусматривает поставку нескольких десятков тысяч 155-мм модульных метательных зарядов различных типов. Поставка должна быть выполнена в январе 2025 года.

Таким образом, Rheinmetall продолжает активно снабжать ВСУ вооружением и боеприпасами. Накануне компания сообщила, что получила от правительства Германии заказ на поставку 20 дополнительных боевых машин пехоты "Мардер" для ВС Украины.

Rheinmetall является одним из ведущих мировых производителей крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов и метательных зарядов. В современной артиллерии снаряды и метательные заряды загружаются отдельно для обеспечения разной дальности стрельбы.

Благодаря поставкам и оказанию вспомогательных услуг, Rheinmetall в настоящее время является важнейшим поставщиком оружия и боеприпасов ВС Украины. В рамках проведенной в июне в Берлине конференции Ukraine Recovery Conference 2024 компания и власти Украины подписали меморандум о взаимопонимании по расширению стратегического сотрудничества. Соглашение направлено на выявление и развитие дальнейших направлений сотрудничества между украинской оборонной промышленностью и базирующейся в Дюссельдорфе группой.

Планируемые проекты включают производство артиллерийских боеприпасов, а также поставку и производство боевых машин пехоты "Линкс". В дополнение к возможным прямым поставкам Rheinmetall, оценивается размещение производства на территории Украины.

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Германия
Украина
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Rheinmetall
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