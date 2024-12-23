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ЦАМТО

Парламент Италии одобрил закупку дополнительной партии истребителей "Тайфун"

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Истребитель Typhoon ВВС Италии
Истребитель Typhoon ВВС Италии.
Источник изображения: defensenews.com

ЦАМТО, 20 декабря. Парламент Италии одобрил приобретение для ВВС страны 24 дополнительных истребителей "Тайфун" консорциума Eurofighter, стоимость которых оценивается в 7,47 млрд. евро (7,85 млрд. долл.), сообщает американская Morning Star.

В июле итальянское правительство издало декрет, в котором сообщило о намерении закупить многоцелевые боевые самолеты для замены 26 истребителей, которые будут сняты с вооружения, начиная с 2028 года.

Комиссия по обороне Палаты депутатов Италии и Комиссия по иностранным делам Сената Италии 17 декабря проголосовали за одобрение декрета, позволив тем самым продолжить покупку.

По мнению издания, данный шаг является позитивной новостью для европейских оборонных компаний BAE Systems, Airbus, Leonardo и Indra Sistemas, которые отвечают за производство самолетов.

Согласно декрету, контракт с консорциумом Eurofighter будет включать покупку новых истребителей и их логистическую поддержку.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2024 года Министерство обороны Италии инициировало процесс приобретения еще одной партии истребителей "Тайфун" консорциума Eurofighter для замены самых старых образцов "Тайфун", состоящих на вооружении.

Министр обороны Гвидо Кросетто направил итальянскому парламенту запрос с проектом декрета, одобряющего приобретение 24 самолетов F-2000 (официальное обозначение истребителя) и сопутствующей логистической поддержки.

Впервые слухи о намерении ВВС Италии приобрести дополнительную партию "Тайфун" появились в ходе Международной конференции IQPC в Мадриде в 2023 году. Сообщалось о возможности покупки 24 самолетов в рамках подготовки к снятию с вооружения 36 перехватчиков "Торнадо" (IDS), 16 самолетов РЭБ (ECR) и замены части или всех 26 (включая 10 двухместных) самолетов "Тайфун" Транш.1. Позднее информация подтвердилась.

Группа Leonardo поставила ВВС Италии последний истребитель "Тайфун" в октябре 2020 года. По данным Jane's Defence Weekly , в настоящее время на вооружении ВВС Италии в боеспособном состоянии находятся 94 истребителя "Тайфун" из 96 закупленных.

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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
США
Продукция
EF-2000
Компании
Airbus
BAE Systems
Indra
Leonardo
Проекты
2020-й год
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