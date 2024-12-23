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ТАСС

В России разрабатывают стратосферный аэростат для применения в труднодоступных районах

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ДКБА
Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики (ДКБА, входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех).
Источник изображения: Росэлектроника

В Ростехе отметили, что в работе находятся еще пять стандартов, которые охватят подробные технические характеристики изделий, процессы их производства, эксплуатации и утилизации, включая методы контроля каждой из стадий жизненного цикла продукта

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики (ДКБА, входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех") ведет разработку стратосферных дирижаблей большой продолжительности полета. Аэростаты планируется применять для развития труднодоступных территорий страны, сообщили в Ростехе.

"Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики (ДКБА, входит в нашу "Росэлектронику") разрабатывает стратосферные дирижабли большой продолжительности полета. <…> Параллельно бюро разрабатывает стандарты в области воздухоплавания, определяющие основные понятия в этой сфере, а также классификацию аэростатов и дирижаблей. Три документа уже зарегистрированы в Федеральном информационном фонде стандартов (ФИФС). Они формируют понятийно-терминологическую и классификационную основу для всех участников отрасли", - сообщается в Telegram-канале Ростеха.

В госкорпорации также отметили, что в работе находятся еще пять стандартов, которые охватят подробные технические характеристики изделий, процессы их производства, эксплуатации и утилизации, включая методы контроля каждой из стадий жизненного цикла продукта. "В настоящее время концентрируем свои усилия на создании современных стратосферных платформ большой продолжительности полета, уделяем повышенное внимание беспилотным технологиям, транспортным проектам в контексте развития труднодоступных территорий Российской Федерации", - добавили в ДКБА.

Ранее в конструкторском бюро сообщали ТАСС, что аэростаты с учетом опыта специальной военной операции можно использовать для размещения на них радиолокационного оборудования. В портфеле ДКБА имеются аэростаты, способные поднимать в воздух до 900 кг нагрузки на срок до месяца. 

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