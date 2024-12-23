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Новый носитель «Цирконов» прошел испытания

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Фото: MOD Russia / Globallookpress.com
Фото: MOD Russia / Globallookpress.com.

«Севмаш»: подлодка «Архангельск» прошла все испытания

Новая многоцелевая атомная подлодка проекта 885М «Ясень-М» «Архангельск», которая сможет нести гиперзвуковые ракеты «Циркон», прошла все испытания. Об этом сообщил генеральный директор предприятия «Севмаш» Михаил Будниченко в интервью РИА Новости.

«Атомный подводный крейсер "Архангельск" проекта "Ясень-М" был выведен из эллинга в ноябре прошлого года. Прошел все этапы в соответствии с графиками, утвержденными Минобороны России. Готовим корабль к передаче в состав Военно-морского флота», — сказал он.

Отмечается, что «Архангельск» передадут флоту до конца 2024 года. Подлодки проекта 885М оснащены торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра и ракетными шахтами, которые позволяют нести ракеты «Оникс» «Калибр» или «Циркон».

Ранее в декабре американское издание The National Interest писало, что страны Запада недооценивают возможности российских многоцелевых атомных подводных лодок проекта «Ясень-М», которые способны нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Архангельск АПЛ
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Проекты
885 Ясень
ГЗЛА
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