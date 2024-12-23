Еврокомиссар по экономике не прочь конфисковать замороженные российские активы (Bloomberg, США)

Bloomberg: еврокомиссар Домбровскис призывает конфисковать активы России

Еврокомиссар по экономике Домбровскис призывает конфисковать замороженные российские активы, пишет Bloomberg. Предупреждения многих стран ЕС, а также Европейского центробанка о том, что этот непродуманный шаг может обрушить евро, его не впечатляют.

Хорхе Валеро

Европейский союз должен подумать о более смелых шагах, таких, как конфискация замороженных активов Центрального банка России, для выплаты компенсации Украине, сказал главный экономический чиновник блока, не придав особого значения предупреждениям Европейского центробанка о связанных с этим рисках.

"Мы определенно должны изучить и проработать все варианты, — сказал в четверг в интервью комиссар по экономике Валдис Домбровскис. — Мы должны найти способы заставить Россию заплатить за ущерб, который она наносит Украине".

Дипломатическая служба ЕС проводит новую оценку финансового и экономического риска от конфискации российских активов и их передачи Украине, сообщал ранее Bloomberg. Дискуссия получила новый импульс, поскольку блок сталкивается с перспективой уменьшения или прекращения американской помощи Киеву после вступления в должность Дональда Трампа.

В настоящее время ЕС и страны Группы семи используют прибыль, получаемую от 300 миллиардов долларов подвергнутых санкциям российских активов, для оказания помощи Украине. Действуя в соответствии с планом G7, союзники Киева утвердили механизм, в рамках которого прибыль будет использоваться для финансирования пакета займов в размере 50 миллиардов евро (52,5 миллиарда долларов) для Киева.

Брюссельский клиринговый центр Euroclear Ltd. хранит у себя самую крупную сумму замороженных российских средств на 180 миллиардов евро. Его генеральный директор Валери Урбен предупредила, что конфискация активов будет рискованной затеей.

Несколько государств-членов, включая Германию, Бельгию и Люксембург, а также ЕЦБ по-прежнему обеспокоены тем, что конфискация может нарушить предусмотренный международным правом принцип иммунитета государств и повлиять на евро как на резервную валюту, а также на финансовую стабильность еврозоны.

Домбровскис заявил, что любой вариант должен быть "юридически прочным", чтобы выдержать возможные юридические проверки. Он также постарался приуменьшить риски для финансовой стабильности.

"Мы уже сделали важный шаг, когда заблокировали эти активы. Тогда тоже поднимался вопрос о финансовой стабильности и о последствиях для евро, — сказал он. — Но мы видим, что эти риски для финансовой стабильности не материализовались".

ЕС уже является одним из крупнейших доноров Украины. Среди прочего он утвердил пакет помощи на 50 миллиардов евро на период 2024–2027 годов, который не связан с займом, предоставляемым "Большой семеркой".

Российская военная операция на Украине вызвала расширенную дискуссию внутри ЕС о повышении военной готовности и о том, как увеличить военные расходы.

Европейская комиссия и ряд членов Евросоюза обсуждают способы оказания помощи государствам ЕС в финансировании их оборонных приготовлений. Некоторые страны, включая Эстонию и Францию, предложили совместное заимствование для закрытия брешей в сфере обороны после многолетнего периода недофинансирования, вызванного ставкой государств на защитный зонтик НАТО. Однако такие страны, как Германия и Нидерланды возражают против такого решения.

Бывший премьер-министр Латвии Домбровскис сказал, что ЕС должен изучить новые инструменты до того, как в 2028 году начнет действовать его очередной долгосрочный бюджет.

"Ясно, что нам нужно быть амбициозными в укреплении нашей обороноспособности, и что мы должны найти правильные инструменты финансирования на уровне ЕС и на национальном уровне, так как угроза безопасности вполне реальна, — сказал еврокомиссар. — Особенно в нынешних условиях, когда невозможно спрогнозировать, насколько администрация Трампа будет этому привержена".