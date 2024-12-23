Проблемы с оборонными закупками Украины грозят провалом на фронте (Politico, США)

Politico: коррупция в Министерстве обороны Украины подрывает боеспособность ВСУ

В украинском парламенте возникли вопросы к Министерству обороны в связи со скудным снабжением войск, передачей оборонных заказов иностранным посредникам и отправкой на фронт тысяч неисправных снарядов, пишет Politico. Решить проблемы с закупками Киеву не удается.

Вероника Мелкозерова

Киев — К министру обороны Украины Рустему Умерову возникли вопросы, поскольку проблемы с закупками грозят подорвать снабжение войск оружием и боеприпасами.

Украинский парламент хочет, чтобы он прокомментировал жалобы о том, что тысячи неисправных минометных снарядов были произведены местной компанией и отправлены на фронт, а также отчитался по поводу того, почему заказ на снаряды на 553 миллиона евро для нужд погранслужбы был изъят у главного агентства по оборонным закупкам и вместо этого передан польскому посреднику.

“Что это, если не саботаж и не подрыв реформ?” — написала в соцсетях исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Украина приложила огромные усилия для модернизации и очистки своего процесса закупок — это крайне важно для того, чтобы избавиться от репутации коррумпированной страны, погрязшей в бюрократической волоките, которая отпугивает иностранных инвесторов в военную промышленность.

Но активисты утверждают, что такие вопросы к Умерову — верный признак, что проблемы далеки от решения.

“У министерства было больше года, чтобы реформировать оборонные закупки, — сказала Каленюк. — Агентство по закупкам наконец-то начало исключать из оборонных контрактов фиктивных посредников. Наши партнеры увидели надежду на перемены и начали выделять агентству средства на оружейные закупки для нужд обороны”.

Министерство обороны отвергает критику, подчеркивая, что польский контракт направлен на диверсификацию поставок. Что же касается неисправных снарядов, то в министерстве подчеркнули, что проблемные боеприпасы составляют лишь малую часть от общего объема производства.

“Боеприпасы украинского производства оперативно доставляются на фронт протяженностью почти 1 500 километров, — сообщили журналу Politico в пресс-службе министерства. — При столь масштабном производстве возможны отдельные случаи брака в конкретной партии продукции.

Склока вокруг закупок

Министерство обороны утверждает, что стремится к максимальной прозрачности в закупках, и даже создало для этого целых два ведомства. Государственный оператор тыла (ГОТ) закупает для армии нелетальное оборудование и услуги, а Агентство оборонных закупок (АОЗ) — оружие и боеприпасы.

Однако в прошлом месяце правительство Украины одобрило изъятие 23 миллиардов гривен (553 миллиона евро) у ГОТ и передачу этих средств Государственной пограничной службе для закупки снарядов для армии через польскую фирму PHU Lechmar.

Украинский депутат Ярослав Железняк подчеркнул, что польская фирма ранее снаряды этого типа не поставляла. Однако пограничники заявили, что работали с Lechmar в течение трех лет, и что сертифицированная НАТО фирма выполнила свои обязательства сполна.

Lechmar в заявлении для Politico подчеркнула, что имеет опыт работы с украинскими властями и выступает в качестве связующего звена между Украиной и другими странами, которые не допускают поставки оружия в зоны конфликта. Обвинения и намеки компания назвала “ложными и оскорбительными”.

“Помимо очевидного имиджевого ущерба это может подорвать сотрудничество Украины с остальным свободным миром в сфере обороны и безопасности. Это также может повлиять на своевременность поставок, которые имеют важное значение для обороны”, — говорится в заявлении Lechmar.

АОЗ утверждает, что играет ведущую роль в устранении проблем с закупками на Украине.

“Мы договорились о трех моментах с министром Умеровым: кристально чистая репутация ведомства, прямые контракты с производителями и эффективное использование средств с низким уровнем риска. Превращение денег в оружие должно осуществляться разумно. Я очень последовательна в своих действиях, и меня никогда не упрекали в том, что я делаю что-то неправильно”, — сказала директор АОЗ Марина Безрукова.

Безрукова снискала себе прочную репутацию среди западных партнеров Украины, которые продавливают независимость ее агентства. Однако, как сообщается, в министерстве ее работой не удовлетворены.

Надзорные органы обвиняют министерство в сделке с польской компанией Lechmar, поскольку предпочли бы, чтобы Украина закупала оружие напрямую у производителей и работала без посредников.

Главной целью АОЗ как раз и было устранение посредников и коррупционных рисков в системе государственных оборонных закупок.

И агентству действительно удалось внедрить многоступенчатые проверки и жесткие штрафы. С другой стороны, это затормозило закупки на этапе, когда военным отчаянно нужно оружие и боеприпасы.

“Параллельно ведется работа по повышению системного, кадрового и процедурного потенциала агентства при организации закупок”, — заявили в министерстве.

Бракованные минометные снаряды

Осенью, когда украинская армия страдала от острой нехватки снарядов и мин, Министерству обороны пришлось отозвать 24 тысячи минометных снарядов после сообщений об их неисправности. Министерство обороны заявило, что неисправные снаряды составили всего лишь около 1% от всех боеприпасов, произведенных Украиной в 2024 году.

“Теперь задача производителя, поставившего некачественную продукцию, — это исправить. Такое соглашение есть. Мы над этим работаем”, — сказала Безрукова.

“Мы должны диверсифицировать риски. Не может быть, чтобы снаряды поставлял лишь один монополист. Их должно быть несколько: минимум по два на каждую критическую позицию. Мы должны уберечься от зависимости от одного конкретного производителя, а во-вторых, ничто не укрепляет ответственность производителя лучше, чем конкуренция”, — добавила она.

В ответ на проблемы с минометными снарядами министерство ужесточило проверки и контроль за производственным процессом. Кроме того, Украина будет искать альтернативных поставщиков пороха, поскольку именно он мог стать причиной неисправности.

Однако неразорвавшиеся снаряды вынудили власти в спешке искать альтернативные источники боеприпасов.

“У нас были проблемы с поставками... была некачественная продукция, нам пришлось быстро искать товары на складах и на производстве — все, что было в наличии”, — сказала Безрукова.

Несмотря на перебои, она считает, что приоритет в средствах должен быть у отечественных оружейников.

Иностранное финансирование

Последние скандалы с оборонными закупками не повлияют на иностранные средства, которые Украина привлекает в свой оборонный сектор, заверило министерство, подчеркнув, что союзники Киева получают всю необходимую информацию о происходящем в сфере закупок.

Министерство обороны заявило, что иностранные инвестиции на закупку оружия на Украине составят 1,8 миллиарда гривен, а еще миллиард утвержден на следующий год.

Основными донорами выступают США, Европейский союз, Дания и Нидерланды — и они, похоже, вполне довольны тем, как Украина наводит порядок в закупках.

“Большой прогресс налицо. Я бы сказал, что у нас весьма конструктивное сотрудничество с Министерством обороны Украины”, — сказал заместитель военного атташе Дании Карстен Энгдаль Педерсен.

Министр обороны Умеров прибудет и лично объяснится перед парламентом, заявило Министерство обороны.

“Дата выступления министра обороны будет согласована с руководством парламента, но по соображениям безопасности она обнародована не будет”, — заключили в министерстве.