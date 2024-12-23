Началось производство ББМ "Арма" для ВС Эстонии

ЦАМТО, 20 декабря. В Турции началось производство модернизированных бронированных машин "Арма" с колесной формулой 6x6 (ARMA 6х6), заказанных в 2023 году для ВС Эстонии.

Как сообщает Armyrecognition.com, первая бронемашина, произведенная турецкой компанией Otokar, имеет несколько конструктивных изменений, направленных на повышение ее эксплуатационных возможностей, и адаптирована для удовлетворения требованиям ВС Эстонии.

Напомним, что генеральный директор Эстонского центра оборонных инвестиций (ECDI – Estonian Center for Defense Investment) Магнус Вальдемар Саар и руководитель Директората оборонной промышленности Турции (SSB) Халук Гергюн подписали соглашение о сотрудничестве в области оборонной промышленности 18 октября 2023 года. Тогда же с компаниями Nurol Makina и Otokar были заключены контракты на закупку около 230 колесных бронированных машин. Общая стоимость двух контрактов превышает 220 млн. евро.

Представители ECDI и турецкой компании Otokar подписали контракт на поставку 112 бронетранспортеров "Арма" с колесной формулой 6x6 на сумму около 130 млн. евро, включая оборудование для технического обслуживания и услуги обучения. Их поставки планировалось начать во второй половине 2024 года и завершить к 2025 году. Эстония станет второй страной НАТО, принявшей ББМ "Арма" на вооружение.

Nurol Makina в рамках контракта с ECDI поставит ВС Эстонии 112 легких бронемашин NSM с колесной формулой 4x4 общей стоимостью 90 млн. евро. Ожидалось, что первые бронемашины прибудут в Эстонию также в 2024 году.

Кроме того, четыре бронемашины компании Nurol Makina приобретены для Центра обезвреживания взрывоопасных предметов Спасательного департамента Эстонии.

Решение о покупке ББМ было принято по результатам оценки рынка и международного конкурса с участием девяти компаний из шести стран. Бронемашины должны были соответствовать техническим требованиям и стандартам качества ВС Эстонии, а лучшие предложения выбирались с учетом наиболее сжатых сроков поставки и низкой стоимости. Новые бронемашины будут адаптированы к требованиям ВС Эстонии.

Закупленная бронетехника разделена на две категории: бронемашины с колесной формулой 4х4, которые будут применяться малочисленными подразделениями 1-й и 2-й пехотных бригад, а также ББМ с колесной формулой 6х6, которые поступят на вооружение 2-й пехотной бригады. Ранее на вооружении 2-й пехотной бригады колесная бронетехника отсутствовала. Контракты рассчитаны на 10 лет и предусматривают закупку дополнительных бронемашин и запасных частей в случае необходимости.