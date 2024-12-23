Компания Raytheon заключила контракт на поставку КР "Томагавк" ВС США, Австралии и Японии

ЦАМТО, 20 декабря. Компания Raytheon Co. (Тусон, шт.Аризона) заключила с командованием ВМС США контракт стоимостью 401,2 млн. долл. на поставку 131 крылатой ракеты "Томагавк" ВС США и нескольким странам-союзницам.

Как сообщается в пресс-релизе Министерства обороны США от 19 декабря, партия из 131 ракеты в версии Block.5 Tactical Tomahawk All Up Rounds будет разделена следующим образом: 26 ед. – для СВ США, 16 ед. – для КМП США, 11 ед. – для правительства Австралии и 78 ед. – для правительства Японии. Работы по контракту, как ожидается, будут завершены в марте 2028 года.

Как уже сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Японии 18 января 2024 года сообщило о подписании с правительством США письма с предложением и принятием предложения (LOA) на закупку крылатых ракет "Томагавк" и связанного оборудования. Боеприпасы будет закупаться в рамках программы "Зарубежные военные продажи" (FMS). Приобретение будет реализовано в период 2025-2027 ф.г.

В октябре 2023 года Министерство обороны Японии впервые объявило, что ускоряет реализацию закупки вооружений большой дальности, включая крылатые ракеты "Томагавк", на фоне ухудшения военно-политической ситуации в регионе.

Первоначально планировалось, что Токио получит КР "Томагавк" Блок.5 в 2026 и 2027 ф.г. В прошлом году было решено приступить к покупке ракет на год раньше, начиная с 2025 ф.г.

Госдепартамент США в ноябре 2023 года одобрил потенциальную поставку правительству Японии в рамках программы "Иностранные военные продажи" систем вооружения "Томагавк" и сопутствующего оборудования, включая до 200 крылатых ракет "Томагавк" Блок.4 AUR (RGM-109E), до 200 крылатых ракет "Томагавк" Блок.5 (RGM-109E), 14 систем управления оружием "Томагавк" (TTWCS). Полная стоимость закупки была оценена в сумму 2,35 млрд. долл.

Что касается Австралии, то Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" крылатых ракет "Томагавк" Блок.5 и Блок.4 AUR (All Up Rounds), а также сопутствующего оборудования 16 марта 2023 года. Полная стоимость продажи может составить 895 млн. долл.

Правительство Австралии обратилось к США с запросом о возможности закупки до 200 крылатых ракет "Томагавк" Блок.5 AUR (RGM-109E), до 20 крылатых ракет "Томагавк" Блок.4 (RGM-109E). Запрос также включал поддержку всех трех сегментов австралийской системы вооружения "Томагавк" (TWS), включая ракеты в ТПК (All Up Round – AUR), систему управления "Томагавк" (TTWCS) и Центр планирования боевого применения на ТВД (TMPC). Поддержка включала внеплановое техническое обслуживание ракет, запчасти, закупки, обучение, поддержку в процессе эксплуатации, программное обеспечение, аппаратные средства, оборудование связи, летные испытания, инженерно-техническую экспертизу для поддержки возможностей TWS, другие сопутствующие элементы логистики и поддержки программы.