ЦАМТО: "Орешник" способен уничтожить любую цель в странах НАТО в Европе

ЦАМТО, 20 декабря. Новый ракетный комплекс средней дальности "Орешник" способен гарантированно уничтожить любую цель в странах-членах НАТО в Европе, заявил ТАСС директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

"На территории стран-членов НАТО в Европе нет средств перехвата, которые даже теоретически могли бы попробовать осуществить перехват "Орешника". А из того, что есть, изначально скоростные характеристики и совокупность боевых возможностей "Орешника" не позволяют осуществить такой перехват даже в теории, поэтому цель поражается гарантированно. В этом плане Владимир Путин не преувеличивал, не блефовал, а абсолютно четко дал сравнительный технический анализ потенциальных средств ПВО-ПРО, которыми обладает противник и собственных характеристик "Орешника". Любой эксперт, исходя из элементарного сравнения данных, понимает, что перехват невозможен. В этом плане это абсолютное оружие в случае ядерного конфликта или политической необходимости, которое гарантированно уничтожит любую цель в странах-членах НАТО в Европе", – сказал директор ЦАМТО.

И.Коротченко подчеркнул, что "Орешник" изначально проектировался, исходя из того, что его головная часть оснащена комплексом средств преодоления противоракетной обороны. "Поэтому, разумеется, после разведения головных частей там оказывается поле ложных целей. Потенциальная система ПРО просто не может селектировать и отличить средствами радиолокации реальную боеголовку от ложной. В определенной степени это избыточная мера, потому что и так нет средств перехвата, но, тем не менее, при проектировании делается такой задел – на 20-30 лет вперед рассчитываются различные варианты. Но уже сейчас, а также на рубеже 20-30 грядущих лет потенциальных средств перехвата "Орешника" существовать не будет", – добавил он.

И.Коротченко также сравнил применение "Орешника" по территории Украины с игрой в тире. "Если же "Орешник", допустим, будет применяться по американским военным объектам на Аляске, то в данном случае посмотрим, насколько стратегическое ПРО США будет способно осуществлять перехват. Что касается Украины, то мы уже практически как в тире осуществляем поражение без возможности противнику что-то реально противопоставить "Орешнику", – заявил И.Коротченко.