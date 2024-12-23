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Военное обозрение

Вьетнам объединил советские пушки С-60 с современными радарами

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Источник изображения: topwar.ru

На площадке оборонной выставки DSE 2024 Вьетнам представил новый комплекс ПВО, получивший обозначение AZP, предназначенный для обеспечения защиты от воздушных угроз стратегически важных объектов.

В состав AZP входят радар, электронно-оптические средства и система управления боем для оптимальной координации между различными подразделениями ПВО. Комплекс работает главным образом на малой дальности. Точность отслеживания целей составляет 0,1°, время реакции на перехват цели – 4 секунды. Предусматривается несколько режимов стрельбы.

В качестве средства поражения выступает С-60 – советская 57-мм автоматическая пушка, которая была принята на вооружение в 1950 году и продолжает использоваться целым рядом стран, в том числе Вьетнамом, который применял её в войне против США и их сателлитов. Темп огня составляет 105-120 выстрелов в минуту, эффективная дальность действия – до 6 тыс. м при наведении с помощью РЛС или до 4 тыс. м при использовании оптических приборов. Начальная скорость снаряда в 1000 метров в секунду.

С-60 широко используется в составе зенитно-артиллерийских комплексов различных стран. Вьетнам пошёл по пути усовершенствования системы, объединив советскую пушку с современными радарами.

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Страны
Вьетнам
США
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