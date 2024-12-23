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ЦАМТО: момент пуска "Орешника" внезапен, спутники его не ловят

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«Орешник» стал неядерной дубинкой против НАТО
«Орешник» стал неядерной дубинкой против НАТО.
Источник изображения: @ кадр из видео

ЦАМТО, 20 декабря. Момент пуска новейшей баллистической ракеты средней дальности "Орешник" отличается внезапностью для противника, его не способны отследить средства спутниковой разведки.

Об этом ТАСС заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

"Отличительной особенностью ракетного комплекса средней дальности "Орешник" является, во-первых, очень короткий активный участок – это момент старта, когда ракета только набирает скорость и наиболее уязвима для воздействия различными средствами перехвата. Дело в том, что пуск осуществляется из позиционного района внезапно для противника, потому что "Орешник" обладает мобильностью, являясь подвижным грунтовым ракетным комплексом, и изначально не дает возможность вскрыть его текущее местоположение средствам спутниковой разведки, исходя из того, что осуществляется комплекс необходимых мероприятий по скрытности, оперативной маскировке и так далее", – сказал И.Коротченко.

По словам И.Коротченко, далее ракета выходит в ближний космос и уже в ходе нахождения на баллистической траектории осуществляется разведение боевых блоков. "Каждый из боевых блоков осуществляет самостоятельное доведение и поражение запрограммированной цели, плюс совершает противоракетный маневр. Каждый блок оснащен собственной двигательной установкой, которая не позволяет даже потенциальным средствам перехвата – а речь идет о стратегической ПРО США, которая могла бы теоретически попробовать перехватывать "Орешник" – вычислить точку перехвата и осуществить поражение боевого блока. Учитывая, что речь идет о системе средней дальности, как сказал Владимир Путин – 5,5 тыс. км, то в зоне поражения, прежде всего, оказываются страны-члены НАТО в Европе", – добавил директор ЦАМТО.

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Страны
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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