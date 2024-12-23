Показан первый полёт беспилотника-конвертоплана STRIX

Компания BAE Systems Australia показала в сети первый полёт прототипа беспилотника-конвертоплана STRIX.

По словам разработчика, в ходе испытаний была продемонстрирована способность системы управления техникой (VMS) самостоятельно осуществлять взлёт, манёвры и посадку. Оператор на земле отвечал только за безопасность, но не вмешивался в управление.

STRIX разрабатывается как разведывательно-ударный БПЛА, который может обходиться без ВВП благодаря вертикальному взлёту и посадке.

Источник изображения: topwar.ru

Аппарат, построенный из композитных материалов, имеет полностью электрическую тягу. Размеры машины составляют 2,6 м в высоту, 6 м в ширину и 5 м в длину, что позволяет перевозить её в стандартном 20-футовом контейнере ISO.

Источник изображения: topwar.ru

При максимальной взлётной массе около 960 кг STRIX может развивать крейсерскую скорость до 140 узлов, а максимальная превышает 200 узлов. Он в состоянии преодолеть 1500 км с полезной нагрузкой массой 50 кг, 800 км с 160 кг или 500 км с 200 кг.

Он может снаряжаться высокоточными средствами поражения, такими как APKWS (система наведения для НАР Hydra 70), ПТУР Hellfire, Brimstone и JAGM-MR, а также барражирующими боеприпасами, разведывательным оборудованием и системами РЭБ.