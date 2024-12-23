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Военное обозрение

«Тысячу раз нет»: Минобороны Греции отказалось закупать у США проблемные литоральные корабли LCS

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Источник изображения: topwar.ru

Госсекретарь США Энтони Блинкен направил греческому правительству письмо, в котором предложил закупить ряд боевых систем, включая литоральные корабли LCS, многие из которых американский флот списал из-за постоянных технических проблем, сопровождающих их эксплуатацию.

Однако против такого навязывания сделки выступил министр обороны Никос Дендиас, указав, что руководство страны не принимало никакого решения на этот счёт:

Нет, тысячу раз нет.

В начале 2024 года он не возражал против получения нескольких LCS, но только на бесплатной основе и в качестве временного решения. В октябре министр заявил, что США желают сохранить надёжно работающие LCS в составе своего флота, а Греции предлагают корабли, требующие дорогостоящей модернизации и имеющие проблемы с двигательными установками. Как он отметил, такой вариант не устраивает Афины.

Ранее Вашингтон пытался навязать Афинам «бесплатную» передачу БМП Bradley, восстановление и модернизация которых обошлась бы дороже приобретения однотипных европейских бронемашин новой постройки. В итоге греческое командование отказалось от такого «подарка» и приняло решение усовершенствовать собственными силами состоящие на вооружении БТР M113.

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  • В новости упоминаются
Страны
Греция
США
Продукция
Bradley
M113 БТР
Проекты
LCS-1
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