Damen передала ВМС Пакистана второй патрульный корабль OPV-2600

ЦАМТО, 20 декабря. Damen Shipyards Group объявила о передаче ВМС Пакистана второго из двух заказанных патрульных кораблей (корветов) класса "Ярмук" второй партии – "Ямама" (Yamama).

Церемония передачи состоялась 17 декабря в Констанце (Румыния).

Как сообщал ЦАМТО, на вооружении ВМС Пакистана уже состоят два построенных Damen Shipyards по проекту OPV-2300 патрульных корабля класса "Ярмук", принятых на вооружение в феврале и ноябре 2020 года, соответственно.

Контракт на строительство второй пары патрульных кораблей командование ВМС Пакистана заключило с Damen исходя из положительных результатов эксплуатации первых двух кораблей. Строительство второй пары кораблей ведется на базе проекта OPV-2600. Командование ВМС Пакистана не раскрывало детали второго контракта.

Резки стали для строительства головного корабля, "Хунаин", началась 15 июля 2022 года на верфи Damen Shipyards Galati в Галаце (Румыния). Закладка киля состоялась в октябре 2022 года. Одновременно началась резка стали для второго корабля серии, закладка которого прошла в апреле 2023 года.

(F-273) "Хунайн" был передан ВМС Пакистана в июле 2024 года и вошел в боевой состав пакистанского флота в сентябре 2024 года.

Корабли предназначены для повышения возможностей ВМС Пакистана по охране морских границ страны, защите морских путей сообщения, патрулированию в регионе Индийского океана, проведению поисково-спасательных операций.

Вторая пара кораблей класса "Ярмук" имеет большие размерения. Их длина составляет 98 м, ширина – 14,4 м, осадка – около 4 м, водоизмещение – около 2600 т, а на борту сможет разместиться экипаж из 60 человек и дополнительный персонал численностью до 36 человек. Максимальная скорость – 24 узла, дальность хода – 6000 морских миль на крейсерской скорости 12 узлов.

Судя по компьютерному изображению, корабль вооружен 20-мм артустановкой и четырьмя пусковыми установками противоракет. Проект предусматривает наличие ангара для вертолетов, 8-контейнерного ЗРК малой дальности HQ-10, креплений для четырех 12,7-мм пулеметов. В состав оборудования, вероятно, входит РЛС SMART-S Mk.2.