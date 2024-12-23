Союзники Украины убеждены, что нынешняя вашингтонская администрация в действительности "никогда не располагала планом помощи" Киеву в его вооруженном противостоянии, сообщает агентство

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Украина будет вынуждена пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта вне зависимости от того, какую помощь ей окажет администрация действующего президента США Джо Байдена в последние недели его пребывания на высшем государственном посту. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников.

По их словам, Киев ожидает "горькое урегулирование", подразумевающее отказ от территориальных притязаний и членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности. Чиновники добавили, что условия окончания конфликта станут результатом решений, которые Байден "принял или не смог принять за последние два года". При этом, по мнению других собеседников агентства, парадокс ситуации заключается в том, что ее исход для украинских властей будет одинаковым независимо от того, будет ли договоренность об урегулировании достигнута при нынешней или будущей администрации США.

Кроме того, по словам европейских официальных лиц, союзники Украины убеждены, что нынешняя вашингтонская администрация в действительности "никогда не располагала планом помощи" Киеву в его вооруженном противостоянии с Москвой. Они отметили, что текущих усилий Вашингтона по наращиванию военной помощи и усилению антироссийских санкций, на их взгляд, недостаточно.

Представители американских властей ранее неоднократно подчеркивали, что администрация Байдена намерена продолжать оказывать военную помощь Украине до истечения срока своих полномочий.

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции, заявил о готовности Москвы вести переговоры по Украине без предварительных условий, но с учетом текущей ситуации и на базе ранее достигнутых соглашений.