Построенный на "Янтаре" фрегат "Тушил" взял курс на Индию

Фрегат "Тушил" проекта 11356, построенный для ВМС Индии на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", отправился из Калининграда в Индию. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, корабль пройдет через Балтийское и Северное моря, Атлантический и Индийский океаны, совершая по пути заходы в порты нескольких дружественных стран.

Передача Индии фрегата "Тушил", 09-12-2024 ПСЗ "Янтарь"

Согласно планам Минобороны Индии, по пути следования корабль проведет совместное патрулирование и учения с участием военно-морских сил ряда стран.

"Тушил" – четвертый фрегат проекта 11356, который построила калининградская верфь для ВМС Индии (первые три корабля переданы заказчику в 2012–2013 годах). Торжественная церемония передачи "Тушила" заказчику состоялась 9 декабря.

Напомним, что изначально "Янтарь" должен был поставить шесть фрегатов проекта 11356 флоту России. Первые три корабля серии, оснащенные газотурбинными установками украинского производства, пополнили состав Черноморского флота в период с 2016 по 2017 годы. Однако из-за разрыва отношений между Москвой и Киевом вторая тройка фрегатов проекта 11356 осталась без силовых агрегатов, и производство кораблей приостановили.

Осенью 2018 года Россия и Индия после разрешения ряда разногласий подписали пакет контрактов на поставку четырех фрегатов проекта 11356.

В феврале 2020 года в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству сообщили, что планируют до конца первого полугодия 2024 года передать Индии четвертый и пятый фрегаты проекта 11356, заложенные на "Янтаре" как "Адмирал Бутаков" и "Адмирал Истомин". Еще два корабля в рамках соглашения о передаче технологий построит индийская верфь Goa Shipyard Limited (GSL). О судьбе шестого фрегата проекта 11356, заложенного под названием "Адмирал Корнилов", ничего не сообщалось.

Водоизмещение фрегатов проекта 11356 – 4000 тонн, скорость – 30 узлов, автономность плавания – 30 суток. В состав вооружения входят: артиллерийская установка А-190 калибра 100 мм, зенитные ракетные и артиллерийские комплексы, торпедные и противолодочные средства поражения, а также крылатые ракеты высокой дальности "Калибр-НК" (для ВМС Индии – "Брамос"). На борту базируется палубный вертолет Ка-27 или Ка-31.