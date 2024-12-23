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Российский удар по Украине уничтожил четыре пусковые установки ракет Patriot и радар ПВО (Military Watch Magazine, США)

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Трейлеры с пусковыми установками для управляемых ракет системы ПВО Patriot
Трейлеры с пусковыми установками для управляемых ракет системы ПВО Patriot.
Источник изображения: © Getty Images / Sebastian Kahnert/picture alliance via Getty Images

MWM: еще четыре пусковые установки ракет Patriot уничтожены Россией на Украине

Вооруженные силы России уничтожили на Украине еще четыре пусковые установки ракет американской системы ПВО Patriot и радиолокационную станцию, пишет MWM. Этих самых ценных для Киева систем осталось совсем мало, а значительных резервов на Западе попросту нет.

15 декабря было подтверждено, что Вооруженные силы России уничтожили радиолокационную станцию AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки ракет класса “земля – воздух” из американской системы ПВО большой дальности MIM-104 Patriot (“Пэтриот”) на службе ВВС Украины. Одновременные удары также были нацелены на инфраструктуру украинских военных аэродромов, сосредоточения личного состава и военную технику в 146 районах. Атаки проводились с применением тактических боевых самолетов, пусковых установок ракет класса “земля – земля”, артиллерийских подразделений и начиненных взрывчаткой беспилотников.

Украинский арсенал ракетных систем Patriot постепенно истощается с середины 2023 года, и кадры, подтверждающие их уничтожение в результате российских ракетных атак, продолжают появляться. Российские источники впервые заявили об успешном уничтожении элементов одной из систем в мае 2023 года после удара баллистической ракетой с истребителей МиГ-31К, однако впоследствии было опубликовано значительно больше доказательств, подтверждающих успех.

10 марта были обнародованы новые кадры, на которых запечатлен состоявшийся днем ранее удар баллистической ракеты “Искандер-М”, уничтоживший отдельные звенья системы Patriot в районе населенного пункта Сергеевка в Донецкой области. Позднее, во вторую неделю июля, на кадрах было показано уничтожение двух батарей Patriot в районе населенного пункта Южное в Одесской области. На кадрах, опубликованных в середине августа, запечатлен успешный удар по батареям Patriot в неуказанном месте на украинском театре военных действий, а также по связанной с ними радиолокационной станции AN/MPQ-65. Менее чем через неделю появились кадры ракетного удара “Искандера-М” с использованием кассетных боеприпасов по еще трем батареям.

Patriot — безусловно ценнейший военный актив во владении ВСУ, однако показатели истощения крайне высоки, а значительных резервов в западном мире не имеется, в и результате возможности стратегических партнеров Киева по НАТО восполнить потери крайне ограниченны.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
AN/MPQ-65
Patriot ЗРК
Искандер
МиГ-31
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