Кононенко: космонавты выступят экспертами в ходе работ по РОС

По словам командира отряда космонавтов, формирование экспертной группы не означает, что именно эти люди станут первыми, кто отправится на станцию

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Космонавты из списка, который Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос) определил и передал в Ракетно-космическую корпорацию "Энергия" (РКК, входит в Роскосмос), будут выступать в качестве экспертов при решении отдельных спорных моментов в ходе работ над перспективной Российской орбитальной станцией. Об этом в интервью ТАСС сообщил замначальника ЦПК, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

Ранее главный конструктор РОС Владимир Кожевников заявил, что ЦПК уже направил в РКК "Энергия" пофамильный список космонавтов, которые будут готовиться к первому полету на новую станцию. "Эту информацию немного неверно поняли. Мы с Владимиром работаем очень плотно, как отряд космонавтов, так и я, в частности. И поскольку он является главным конструктором новой станции РОС, мы выдаем ему замечания, обсуждаем их. Что-то разработчики принимают, что-то - нет. И в том числе встал вопрос о том, что нужно сформировать некую группу космонавтов-экспертов, которые могли бы при возникновении каких-либо спорных моментов собраться, провести совещание и принять окончательное решение. Естественно, в эту группу входят космонавты, которые на данный момент менее заняты в подготовке к новым космическим полетам и стартам", - сказал Кононенко.

По его словам, формирование данной группы не означает, что именно эти космонавты станут первыми, кто отправится на РОС. "Все будет зависеть от их занятости, от их назначения. Полеты на РОС начнутся не ранее 2028 года, ближе к этому сроку и начнут формироваться экипажи. Пока же сформирован список космонавтов, которые будут участвовать в различного рода совещаниях по созданию перспективной станции. Но на самом деле весь отряд принимает участие в этом процессе", - добавил космонавт.