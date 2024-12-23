Кононенко рассказал, на каком корабле хотел бы полететь в космос

Командир отряда космонавтов отметил, что по-прежнему хочет слетать в космос на российском пилотируемом корабле "Союз", также с удовольствием бы апробировал создаваемый в России пилотируемый транспортный корабль нового поколения

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко заявил, что не заинтересован в полете на американских кораблях Crew Dragon и Boeing Starliner, но с удовольствием бы апробировал пилотируемый транспортный корабль нового поколения (ПТК НП), который создается сегодня в России.

"Чего-то такого прорывного в космонавтике, что действительно хотелось бы попробовать, на данный момент еще нет. Если брать корабль Boeing, который приходил к нам, или SpaceX - это все-таки, конечно, шаг вперед. Это корабли XXI века, но не та прорывная технология, на которой я бы хотел полететь", - сказал он в интервью ТАСС.

Командир отряда космонавтов добавил, что по-прежнему хочет слетать в космос на российском пилотируемом корабле "Союз". "Надеюсь, что наши ученые в ближайшие годы создадут что-то такое, что даст возможность России очень существенно продвинуться в космосе. И я бы полетел на корабле, который будет создан", - отметил Кононенко.