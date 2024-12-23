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Военное обозрение

Минобороны Финляндии объявило о подготовке страны к затяжному военному конфликту

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Источник изображения: topwar.ru

Финляндия начала подготовку к затяжному военному конфликту, об этом заявил глава Минобороны страны Антти Хяккянен. Противник прямо не называется, но подразумевается, что это будет Россия.

Политика Финляндии резко изменилась после вступления страны в НАТО, согласно новому докладу Минобороны страны, Россия представляет «ключевую угрозу» как для Европы в целом, так и для Финляндии в отдельности, Москва якобы перешла к более открытой, непредсказуемой и затяжной конфронтации с Западом. На фоне этого финское военное ведомство намерено укрепить оборону страны и подготовить ее к долговременному вооруженному конфликту.

Предстоящие годы будут характеризоваться высокой степенью готовности. Мы продолжим укреплять оборону Финляндии. Она будет основана на четырёх принципах: оборона страны, сдерживание и оборона НАТО, оборонное сотрудничество и всеобщая оборона,

— говорится на сайте Минобороны Финляндии.

Как заявляется, Финляндия является «неотъемлемой частью» НАТО и не намерена идти ни на какие компромиссы, естественно, с Россией. Вместо этого финны будут готовиться вместе со всем альянсом к возможной войне. В общем, воинственные финны собрались отражать «нападение России», а оно непременно случится. По крайней мере, в этом уверены высокопоставленные функционеры НАТО, связанные с оружейными компаниями. Угроза России — самый верный способ заработать как можно больше на военных заказах. Стоит отметить, что Финляндия наряду с заявлениями расширяет военное производство.

Финляндия вступила в НАТО в апреле прошлого года, это решение привело к появлению в составе Минобороны России Ленинградского военного округа, а также формирования новых соединений, которые размещаются вдоль финской границы.

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