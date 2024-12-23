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Военное обозрение

Глава Еврокомиссии: страны ЕС отправили на Украину больше оружия, чем американцы

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Источник изображения: topwar.ru

Страны ЕС отправили на Украину больше оружия, чем американцы. На данный момент Евросоюз уже истратил на финансирование украинских властей 130 миллиардов евро.

Об этом заявила на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

С военной точки зрения, Европейский союз поставил Украине примерно 47 процентов оружия, наши американские партнеры поставили 40 процентов

- сказала чиновница.

Она также добавила, что в дальнейшем Брюссель готов выделить для нужд бюджета киевского режима еще 30 миллиардов евро без учета оружейных поставок.

Таким образом, еврочиновница утверждает, что по объемам военной помощи Украине Европе удалось «догнать и перегнать» Америку.

Это хороший баланс в работе, которую мы проделали в последние три года

- отметила фон дер Ляйен.

Впрочем, американская военная помощь киевскому режиму также пока не останавливается. Так, глава Белого Дома Джо Байден распорядился предоставить Киеву еще один – уже 72-й – пакет поставок для ВСУ. Он включает в себя комплексы противовоздушной обороны, артиллерию, БПЛА и бронетехнику. Согласно данным министерства обороны США, в период президентства Байдена общий объем американской военной помощи составил 62 миллиарда долларов.

Российское руководство неоднократно заявляло, что никакие западные поставки оружия Украине не способны помешать проведению специальной военной операции. Они лишь затягивают вооруженный конфликт, мешают скорейшему установлению мира и делают государства НАТО прямыми военными противниками России.

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