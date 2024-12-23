Беспилотные наземные аппараты Украины. Часть I.

По утверждениям западных СМИ, стремясь предоставить новые перспективные технологии своим Вооруженным силам руководство Украины инвестирует, разрабатывает и пытается ввести в эксплуатацию беспилотные наземные аппараты (БПНА). Промышленная база страны активно способствует этой инициативе, разрабатывая ряд дистанционно управляемых БПНА, адаптированных для выполнения задач снабжения на линии боевого столкновения, непосредственного участия в боевых операциях и медицинской эвакуации.

Важный игрок в этой инициативе оборонный технологический кластер Украины «Бравел» (Bravel) с момента своего создания в апреле 2023 года профинансировав более 135 инновационных технологий, в основном сосредоточившись на наземных робототехнических комплексах (РТК).

Основываясь на этом, United24 – государственный орган, который собирает средства для поддержки ВСУ – объявил в марте 2024 года, что он закупает сотни РТК для использования в действующей армии. Хотя детали о конкретных платформах не были раскрыты, объявление признало обширные вклады и достижения, сделанные инноваторами «Бравел» в области беспилотных наземных аппаратов.

Беспилотные наземные аппараты поддержки боевых действий

Несмотря на чувствительность, окружающую разработку боевых БПНА западными странами, императив создания и развертывания потенциально решающей технологии превзошел эту нерешительность на Украине. Примерами служат одноразовые атакующие платформы-камикадзе и бронированные беспилотные наземные аппараты, оснащенные дистанционно управляемыми оружейными комплексами.

Большие 4×4 РТК Ironclad и D-21-11 – это две бронированные платформы, разработанные инноваторами «Бравел», которые оснащены дистанционно управляемыми башнями. Ironclad – это многофункциональный БПНА, предназначенный для боевых и штурмовых операций. Платформа оснащена электрооптическими и тепловизионными прицелами, а также боевой башней ShaBlya M2. Аппарат оснащен гибридной силовой установкой, способен развивать скорость до 15 км/ч и имеет 13-часовой запас хода по бездорожью и в сложных погодных условиях.

Беспилотный наземный аппарат Ironclad

Как утверждает представитель «Бравел», РТК Ironclad участвует в боевых операциях на передовой и «выполняет задачи по подавлению и уничтожению огневых позиций противника». В настоящее время инженеры работают над повышением скорости и мобильности робота, а также над улучшением его коммуникационных возможностей для повышения точности и отзывчивости. Кроме того, ведутся работы по повышению устойчивости платформы к радиоэлектронной борьбе.

Бронированный БПНА D-21-11 создан компанией Bravel ISR Defence. РТК оснащен дистанционно управляемым пулеметом и встроенным баллистическим вычислителем, позволяющим оператору надежно поражать цели на дальности до 1 км. Согласно источникам, эксперименты на передовой доказали, что платформа имеет «95% попаданий без сбоев». Дополнительные подробности о возможностях робота не раскрываются.

Бронированная беспилотная наземная платформа D-21-11

Представитель разработчика сообщил, что украинские операторы нашли D-21-11 «хорошим решением для закрытия логистических проблем», хотя тактика применения робота все еще нуждается в отработке на практике. Инженеры сосредоточена на наращивании производства для обеспечения воинских частей, а также на интеграции с платформой искусственного интеллекта (ИИ) и автономии.

Другим направлением развития боевых беспилотных наземных платформ на Украине стали эксперименты с одноразовыми атакующими РТК-камикадзе, оснащенными зарядами взрывчатых веществ.

Одна из систем, разработанных «Бравел», – «Рател С» (Ratel S). Как заявил в октябре 2023 года министр цифровой трансформации Украины Михаил ФЕДОРОВ «Рател С» – это небольшое дистанционно управляемое транспортное средство 4×4, используемое, в первую очередь, как мобильная боеголовка, которая позволяет из безопасного места «взорвать» танк и другую технику.

Наземный РТКRatel S с двумя 82-мм минами

Перед применением «Рател С» оснащается противотанковой миной или другими боеприпасами и подрывается дистанционно. Видео, опубликованное М.Федоровым в октябре 2023 года, показало РТК во время испытаний, оснащенным двумя противотанковыми минами TM-62 и 82-мм минометными боеприпасами.

По словам М.Федорова, система прошла полевые испытания и сейчас передана в массовое производство. Она может перевозить грузы массой до 35 кг, работать на дальности до 6 км. Платформа развивает максимальную скорость 24 км/ч и в зависимости от скорости имеет запас хода до двух часов. Другие относительно новые боевые платформы разрабатываются и испытываются на линии фронта

По оценкам западных военных специалистов, российские системы электронного противодействия до сих пор испытывают трудности с противодействием одноразовым БПНА-камикадзе, поскольку у этих аппаратов очень низкий центр тяжести. Хотя оперативное развертывание боевых БПНА все еще относительно ново, утверждается, что в феврале 2024 года подразделение дронов «Кара Небесна» 4-ой бригады Национальной гвардии Украины эффективно применило в бою один, оснащенный пулеметом, беспилотный наземный аппарат. По словам командира подразделения «Кара Небесна» Андрея ОЧЕНАША, украинский наземный РТК управлялся «с воздуха» его подразделением БПЛА.

Продолжение следует…

По материалам Janes Defence and Intelligence Review