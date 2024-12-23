Расчет БПЛА "Мерлин-ВР" скорректировал огонь по пункту дислокации ВСУ

Расчет "Мерлин-ВР" скорректировал огонь по пункту дислокации ВСУ под Херсоном

ГЕНИЧЕСК, 20 дек - РИА Новости. Расчет беспилотного летательного аппарата "Мерлин-ВР" группировки войск "Днепр" выявил и скорректировал огонь по пункту временной дислокации украинской армии на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.

"В ходе полета оператор БПЛА обнаружил пункт временной дислокации противника, находившийся в одном из заброшенных населенных пунктов на правом берегу Днепра. Координаты были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение накрыть квадрат огнем РСЗО. Расчет БПЛА "Мерлин-ВР" зафиксировал точное поражение пункта временной дислокации противника", - сообщили в военном ведомстве.

Расчеты БПЛА "Мерлин-ВР" группировки войск "Днепр" днем и ночью выполняют задачи по воздушной разведке, выявлению целей и корректировки ударов авиации и огня артиллерии, а также производят видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника.

Беспилотник "Мерлин-ВР" - это один из самых больших беспилотников, размах крыльев которого достигает 5 метров. Он может летать на высоте до 5 километров и непрерывно вести наблюдение в автоматическом и полуавтоматическом режимах в течение 10 часов. Камера работает как в видимом, так и в инфракрасном диапазонах на дальности до 30 километров.

Военнослужащие группировки войск "Днепр" с помощью беспилотных летательных аппаратов ежедневно в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели противника.

Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.